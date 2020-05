Keslan metsäperävaunuille EU:n laajuinen tyyppihyväksyntä – "Kaikkiaan laitoimme yli 4 000 sivua paperia Trafille"

Matti Turtiainen

Keslan traktorivarusteiden liiketoimintajohtaja Janne Sinkkonen (vas.) ja tuotesuunnittelija Jussi Pennanen ovat tyytyväisiä pitkän prosessin jälkeen. EU:n Mother Regulation -puitedirektiivin mukainen tyyppihyväksyntä on vielä harvinaista metsäperävaunuissa. Uudet vaunumallit ovat saaneet myös lisää kantavuutta.

Kesla Oyj on saanut metsäperävaunuilleen koko EU:n laajuisen tyyppihyväksynnän. Kyse on harvinaisesta tapauksesta, sillä Kesla on todennäköisesti ensimmäinen eurooppalainen metsäperävaunuvalmistaja, joka on hyväksyttänyt tuotteensa EU:n laajuisesti.

"Ainakin ensimmäinen suomalainen valmistaja", sanoo Kesla Oyj:n traktorivarusteiden tuotesuunnittelija Jussi Pennanen.

