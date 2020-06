Appi avuksi kasvinsuojeluun – sovellus tunnistaa yleisimmät rikkakasvit

BASF on kehittänyt mobiilisovelluksen rikkakasvien ja kasvitautien tunnistamiseen. Käyttäjä opettaa samalla tekoälyä.

Markku Pulkkinen

Xarvio Scouting -sovelluksella pystyy tunnistamaan rikkakasveja, kasvitauteja ja tuholaisia. Tältä syysvehnäpellolta sovellus tunnisti saunakukan, mutta ei punapeippiä eikä lupiinia. Sovelluksen muistissa on yli 120 rikkakasvilajia ja yli 200 kasvitautia.

Suomalaisiin oloihin soveltuvia kasvinsuojelu-appeja on julkaistu hyvin vähän. Monissa muissa maissa niitä on tarjolla jo runsaasti. BASF on laajentanut Xarvio Scouting -applikaation käytön myös Suomeen. Sovelluksen avulla voi tunnistaa yleisimpiä rikkakasveja, kasvitauteja, kasvustovaurioiden syitä ja keltamaljaan jääneitä tuholaisia. Sovelluksesta näkee myös syysvehnän ja syysrapsin käyttämän typen määrän.

Haluatko lukea koko jutun? Tilaajana luet tämän ja kaikki muut koko Suomea kiinnostavat jutut. Tilaa nyt! Tilaa MT Digi 9,90 €/kk Kirjaudu sisään Jos olet jo tilaaja, pääset lukemaan koko jutun kirjautumalla sisään.