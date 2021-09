Suomalainen Maaseutu

Puoli miljoonaa viljavuusnäytettä: Peltojen fosfori hupenee, mutta hiiltä sitoutuu Suomalainen Maaseutu Viljavuuspalvelu on käyttänyt pari vuotta uutta mittauslaitteistoa. Alustavat tulokset osoittavat, että Suomen pelloissa on niukasti varastofosforia. Se saattaa selittää peltojen fosforitilan heikkenemistä.

Veikko Niittymaa

Viljavuusnäytteiden toinen sesonki on juuri alkamassa, kertoo toimitusjohtaja Ano Halonen Eurofins Agrosta Mikkelistä. Ennakkoaavistus on, että näytteissä on yhä vähemmän kasveille käyttökelpoista fosforia.