Tee se itse -miehet innostuivat traktorin automaattiohjauksesta

Idea lähti laukalle, kun kanadalainen viljelijä Brian Tichler ohjelmoi ja kokosi automaattiohjaukseen kykenevän laitteiston ja laittoi AgOpenGPS:ksi ristityn ohjelman verkkoon vapaasti ladattavaksi. Ympärille kerääntyi asiaan vihkiytynyt joukko, joka on kehittänyt ohjelmistoa eteenpäin. Suomessa on kymmeniä kokeilijoita ja rakentajia. Yksi heistä on Antti Niemelä Nivalasta.