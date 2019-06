Suomalainen Maaseutu

Digiviljelijä kannustaa rohkeuteen: "Ottamalla käyttöön uusin tieto ja teknologia pystytään huonollakin hinnalla parantamaan satoa" Suomalainen Maaseutu Lapua Arto Takalampi Lapualaista kasvinviljelijää ja urakoitsijaa Kari Alasaarta voi ansaitusti kutsua digiviljelijäksi. Hän hyödyntää viljelyssään mahdollisimman paljon digitekniikkaa, ja jakaa tietouttaan myös muille.

Arto Takalampi

Lapualainen kasvinviljelijä Kari Alasaari viihtyy usein pellolla tarkkailemassa sen kasvukuntoa. Jaetussa lannoituksessa lisätypen tarpeen mittaamiseen on tarjolla useita eri keinoja. Niistä yksi on Alasaaren havainnollistama Yaran älypuhelinsovellus, joka tunnistaa kuvan perusteella, paljonko kasvusto on ottanut typpeä. Kuva toukokuulta.

Tekniikasta aina kiinnostuneena ja diplomi-insinöörin koulutuksella Kari Alasaari on ennakkoluulottomasti kokeillut ja ottanut käyttöön viljelyssään uusia teknisiä ratkaisuja ja toimintatapoja. Ne perustuvat useimmiten digitaalisuuteen.