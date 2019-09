Kuivana kesänä olisi hyvä salaojittaa – tukiehtoihin parannuksia

Tänä kesänä salaojaurakoitsijan Topi Päiviön kalusto on välillä seisonut toimettomana kesken parhaan sesonkikauden, vaikka olot olisivat erinomaiset.

Arto Takalampi

Salaojaurakoitsija Topi Päiviö Eurasta harmittelee, ettei ole päässyt hyödyntämään täysimääräisesti kuluvan kuivan kesän olosuhteita. Kuivalla kelillä työn laatu on parempaa, ei tule painumia eikä kuraa mene joka paikkaan.

Euralainen salaojaurakoitsija ja yrittäjä Topi Päiviö Salaojitusyhtiö Päiviö Oy:stä on hieman hämmästynyt, kun tästä kesästä on tulossa hänen urallaan ensimmäinen hiljainen työkesä. Kuluvan kauden aikana koneita on jouduttu seisottamaan yhteensä jopa neljän viikon ajan.

