Nuori isäntä siirtyi suoraan vapaaporsitukseen – toivoo kannustimia pakkojen sijaan Suomalainen Maaseutu Isokyrö Arto Takalampi Sikatalousyrittäjä Antti Hyppönen lähti uudistamaan tuotantoaan etukenossa vapaaporsitukseen. Ensikokemukset ovat selvästi positiiviset. Vapaaporsitus on käytössä jouluun mennessä jo kaikissa osastoissa, ja ison peruskorjauksen läpikäynyt sikala valmistuu kokonaan kevääksi.

Isokyröläisen Antti Hyppösen yhdistelmäsikalassa on valmiina jo kaksi tällaista vapaaporsitusosastoa, jossa on 20 vapaaporsituskarsinaa. Hyppösen jalan alla on lämpölampulla varustettu porsaspesä, jonka suojana ovat häkkirakenteet.

Vuosi sitten sikatilan isännyyden ottaneella Antti Hyppösellä oli selvät suunnitelmat, miten hän lähtee kehittämään yhdistelmäsikalansa tuotantoa. Keskeinen osa sitä oli siirtyminen heti vapaaporsitukseen.