Ilmastokampanja kokoaa vapaaehtoisia Fortumin yhtiökokoukseen – "Ei voida enää puhua moderneista hiilivoimaloista"

Aktivistien tavoitteena on saada Fortumin osaomistama Uniper luopumaan uuden kivihiilivoimalan käynnistämisestä Saksassa sekä Hollannin valtiota vastaan suunnatusta oikeuskanteesta.

Kari Salonen

Maan ystävät -järjestön Hiilivapaa Suomi -kampanja kokoaa vapaaehtoisten aktiivien joukkoa Fortumin yhtiökokoukseen 17.3.

"Paikalle on tulossa edustajia suomalaisista ja saksalaisista ympäristöjärjestöistä sekä erilaisista ilmastoliikkeistä", kertoo Hiilivapaa Suomi -kampanjan koordinaattori Vera Kauppinen.

Hiilivapaa Suomi -kansalaiskampanjan kautta yhtiökokoukseen on lähdössä noin kymmenen osallistujaa. Yhtiökokoukseen voi osallistua osakkeen omistaja tai tämän valtuuttama henkilö. Aktivistien tavoitteena on Kauppisen mukaan panna Fortum vastuuseen toiminnastaan osakkeenomistajien edessä.

"Mielestämme yhtiökokous on hyvä paikka saada vaatimuksiamme kuuluviin. Siellä on tietysti myös Fortumin toimitusjohtaja vastaamassa kysymyksiin. Muut osakkeenomistajat ovat myös paikalla. Yhtiökokouksiin osallistuminen on maailmalla varsin yleinen, tosin Suomessa vähemmän käytetty kampanjakeino."

Aktivistien yhtenä tavoitteena on estää Fortumin hankkiman energiayhtiön Uniperin uuden hiilivoimala Datteln IV:n käyttöönotto Saksassa. Toinen tavoite on saada Uniper luopumaan Hollannin valtiota vastaan suunnatusta oikeuskanteesta. Uniper haastoi Hollannin välimiesoikeuteen, koska maa aikoo Suomen tavoin kieltää kivihiilen käytön vuonna 2030.

Fortumilla ei ole osake-enemmistöstä huolimatta ollut täyttä määräysvaltaa Uniperiin.

Asia nytkähti eteenpäin eilen, kun Venäjän ulkomaisista investoinneista vastaava valtionelin hyväksyi Uniperin venäläisen tytäryhtiön osakkeiden siirtymisen Fortumille.

Uniper on väittänyt, että sen uusi hiilivoimala olisi tehokkaampi ja siten ympäristöystävällisempi kuin käytössä olevat saksalaiset hiilivoimalat.

Kauppisen mukaan Fortum ja Uniper välttelevät vastuutaan.

"Ollaan siinä vaiheessa, että ei voida enää puhua moderneista hiilivoimaloista. Jos halutaan päästä 1,5 asteen tavoitteeseen, vuoteen 2030 mennessä hiili pitää ajaa alas Euroopassa ja OECD-maissa ja muualla vuoteen 2040 mennessä."

1,5 asteen tavoitteella tarkoitetaan ilmaston lämpenemisen pysäyttämistä maailmanlaajusiesti enintään 1,5 asteeseen verrattuna esiteolliseen aikaan.

Datteln IV -hiilivoimalan tuotannosta on eri lähteiden mukaan myyty 60–80 prosenttia etukäteen energiayhtiö RWE:lle ja Saksan rautatieyhtiö Deutsche Bahnille. Näin voimalan käyttöaste olisi lukittu varsin korkeaksi, toisin kuin vanhempien hiilivoimaloiden, jotka käynnistetään lähinnä sähkönkulutushuippujen ajaksi.

Kampanjan verkkosivuilla julkaistujen tietojen mukaan Uniperin olisi mahdollista tuottaa Datteln 4 -voimalan kapasiteettia vastaava määrä sähköä kaasulla olemassa olevissa voimaloissaan. Maakaasua pidetään kivihiiltä vähäpäästöisempänä polttoaineena.

"Emme näe kaasuakaan pysyvänä ratkaisuna, koska se on fossiilinen polttoaine. Olemassa oleva kapasiteetti antaisi kuitenkin siirtymäajan, kunnes uusiutuvaa kapasiteettia on rakennettu riittävästi. Uutta maakaasuinfrastruktuuria emme hyväksy."

Ilmastoaktivistit vaativat myös Suomen valtiota kantamaan vastuuta Fortumin omistajana. He toivovat valtion omistajaohjauspolitiikkaan kirjausta valtionyhtiöiden sitoutumisesta 1,5 asteen tavoitteeseen.

"Mielestämme on tosi hienoa, että Suomi luopuu hiilivoimasta, mutta päätös pitää ulottaa myös valtionyhtiöihin ja koko niiden arvoketjuun."

Kauppinen korostaa, ettei ilmastotavoitteiden asettaminen valtionyhtiöille ole ristiriidassa hyvän hallintotavan kanssa.

"Pääministerikin on maininnut, ettei ole hyvän hallintotavan mukaista puuttua yhtiön operatiiviseen toimintaan. Sellaista emme ole ehdottaneet, vaan OECD:n valtionyhtiöitä koskevan ohjeistuksen mukaisesti omistaja asettaa tavoitteet, yritys päättää miten ne saavutetaan. Suomen ilmastotavoitteet näyttäytyvät varsin kiusallisessa valossa, jos valtionyhtiö on samaan aikaan avaamassa uutta hiilivoimalaa Saksaan."

Lue myös:

WWF osallistuu osakkeenomistajana Fortumin yhtiökokoukseen: "Harvinainen mahdollisuus vaikuttaa maapallon 1,5 asteen lämpenemiseen"