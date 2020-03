Fennovoiman uudeksi toimitusjohtajaksi nousee Joachim Specht

Specht tulee saksalaisesta PreussenElektrasta, jossa hän on toiminut varatoimitusjohtajana sekä ydintekniikka- ja konsultointiosaston johtajana.

Fennovoiman voimalatyömaa näytti helmikuussa tältä. Kuva: Fennovoiman lehdistömateriaali.

Fennovoiman uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Joachim Specht. Hän aloittaa tehtävässä kesäkuun alussa.

Specht tulee saksalaisesta PreussenElektrasta, jossa hän on toiminut varatoimitusjohtajana sekä ydintekniikka- ja konsultointiosaston johtajana, kerrotaan tiedotteessa.

Koulutukseltaan Specht on metalli- ja materiaalitieteiden maisteri, ja hänellä on lähes 30 vuoden kokemus ydinvoimateollisuudesta. Hän on työskennellyt eri tehtävissä PreussenElektrassa, Arevassa, Framatomessa ja Siemens/KWU:lla.

Fennovoiman operatiivinen johtaja ja toimitusjohtajan sijaisena toiminut Timo Okkonen jatkaa toimitusjohtajan tehtävässä, kunnes Specht aloittaa yhtiössä. Sen jälkeen Okkonen jatkaa Fennovoimassa operatiivisena johtajana.

Yhtiötä vuodesta 2014 johtanut Toni Hemminki jätti tehtävänsä syksyllä.