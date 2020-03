Yrittäjien ja kaupungin yhteistyö sujuu Alavudella – nyt pannaan hankinnat kuntoon: "Eikö me sitten olla aika hyviä?"

Talous Alavus Antti Kantola

Alavus on menestynyt hyvin selvityksissä, joissa on kartoitettu yrittäjien tuntemuksia sekä yritysten ja kuntien yhteistyötä. ”Ainoa miinusmerkki on tullut hankinnoista", yrittäjäaktiivi Marko Vainionpää kertoo.