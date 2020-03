Korona hankaloittaa pörssiyhtiöiden yhtiökokouksia – Varman Risto Murto uskoo, että yhtiöt vetoavat pienosakkaisiinsa

Hankalimmassa tilanteessa ovat ne yritykset, joiden yhtiökokous on kutsuttu koolle ensi viikolla

Carolina Husu

"Arvelen, että yhtiöt pyrkivät pitämään kokouksensa sovitusti, mutta osanottajamäärää yritetään jollain tavalla pienentää", arvioi Varman Risto Murto.

Korona-epidemian alkaminen vaikuttaa myös suomalaisiin pörssiyritysten yhtiökokouksiin.

"Kuuntelin pääministeri Sanna Marinin (sd.) puheen hallituksen tiedotustilaisuudesta ja tilanne on mielenkiintoinen", arvioi eläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto.

Pääministeri ilmoitti, että kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet perutaan toukokuun loppuun asti. Varsinaisen toimeenpanon hoitavat aluehallintovirastot.

"Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokoukset on pidettävä ja nyt tilaisuuksia ei voisi pitää koko keväänä. Yhtiöt joutuvat keksimään nyt jotain ja nopeasti", Risto Murto pohtii.

Varman toimitusjohtaja arvelee, ettei ensi viikolle suunniteltuja kokouksia voida noin vain perua.

"Yksi vaihtoehto on toimia kuten Tanskassa. Siellä on vedottu piensijoittajiin, etteivät he tulisi paikalle. Se pienentäisi joka tapauksessa osanottoa."

"Minun arvaukseni on, että yhtiöt pyrkivät pitämään kokouksensa. Esimerkiksi institutionaalisille osakkeenomistajille on tavanomaista toimia valtakirjan kautta. Sitä käytäntöä pitäisi tässä tilanteessa suosia enemmän muutenkin."