Euroopan keskuspankki päätti pitää ohjauskorkonsa ennallaan – aloittaa uuden rahoitusohjelman koronaviruksen takia

Hanna Linnove

Velkakirjojen osto-ohjelma kasvaa 120 miljardilla eurolla kuluvana vuonna.

Euroopan keskuspankki (EKP) kasvattaa arvopaperien osto-ohjelmaa väliaikaisesti 120 miljardilla eurolla.

Ohjauskorot se pitää kuitenkin ennallaan. Myös liikepankeilta peritty talletuskorko pysyy -0,50 prosentissa.

Tähän asti keskuspankki on ostanut velkapapereita 20 miljardilla eurolla kuukaudessa.

Talousennusteita on laskettu koronaviruksen takia kaikkialla. Vaikutukset talouteen ovat EKP:n mukaan merkittävät.

"Koronaviruksen leviäminen on suuri shokki talouden kasvunäkymille. Vaikka se on väliaikainen, niin sillä on iso vaikutus talouteen: se hidastaa tuotantoa ja vähentää kotimaista ja kansainvälistä kysyntää", EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde sanoo suorassa tiedotustilaisuudessa.

120 miljoonan euron osto-ohjelman lisäksi EKP pyrkii pitämän lainahanat avoinna.

EKP aikoo höllentää pankkien vakavaraisuusvaatimuksia, sekä suuntaa rahoitusta Euroopan pienille ja keskikokoisille yrityksille. Samalla pankkien vakavaraisuussäädöksiä höllennetään.

Myös EU-maat ovat laittamassa liikkeelle 25 miljardin euron investoinnit sekä muovaavat tarvittaessa valtiontukisäädöksiä.

Saksassa hallitus on päättänyt 12,4 miljardin euron lisäinvestoinneista ja tuesta työajan lyhentämisestä kärsiville työntekijöille.

Yhdysvaltain keskuspankki Fed alensi viime viikolla ohjauskorkoaan puolella prosenttiyksiköllä 1,0–1,25 prosenttiin ja Englannin keskuspankki keskiviikkona puoli prosenttiyksikköä 0,25 prosenttiin