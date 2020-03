Aktia tarjoaa lyhennysvapaata koronavirustilanteen takia, Finnvera laajentaa rahoitusta pk-yrityksille

Aktia tarjoaa koronavirustilanteen helpottamiseksi lyhennysvapaata, Aktia kertoo tiedotteessa.

Pankki kertoo tarjoavansa henkilö- ja yritysasiakkailleen lyhennysvapaata kahdeksan kuukautta. Lisäksi yritysasiakkaille tarjotaan tarvittaessa tukea mahdollisen kassakriisin ratkaisemiseksi.

Valtion omistamalla erityisrahoitusyhtiö Finnveralla on hyvät valmiudet vastata koronaepidemian myötä lisääntyvään rahoituskysyntään, Finnvera sanoo tiedotteessa. Sen mukaan pienten ja keskisuurten yritysten rahoitusta on mahdollisuus kasvattaa. Laissa rahoitukselle oleva valtuusraja on 4,2 miljardia euroa, josta tällä hetkellä käytössä on noin 2 miljardia euroa.

Finnvera kertoo laajentavansa pk-takauksen ja alkutakauksen käyttömahdollisuudet koskemaan myös koronan aiheuttaman suhdannetilanteen edellyttämää rahoitusta. Suhdannetilanteen edellyttämään rahoitukseen on mahdollista hyödyntää muitakin Finnveran rahoitusvälineitä kuten takauksia, lainoja, joukkovelkakirjalainoja tai juniorilainoja. Rahoituksen edellytyksenä on kuitenkin se, että yrityksellä on pidemmän aikavälin kannattavan liiketoiminnan edellytykset.

Finnvera varautuu kysynnän kasvuun laittamalla asiakastyöhön lisää resursseja. Ruuhkiin on kuitenkin syytä varautua.

Finnveran pk-rahoituksen liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä sanoo tiedotteessa, että tällä hetkellä Suomen rahoitusmarkkinat toimivat ja myös pankit ovat sitoutuneet auttamaan pk-yrityksiä kriisin yli.

"Seuraamme kuitenkin tarkasti koronaepidemian vaikutusta yritysten tilanteeseen ja pankkien toimintaan. Autamme yrityksiä löytämään tarvitsemansa rahoitusratkaisut tässä poikkeuksellisessa tilanteessa", Heinilä sanoo.