Toimittajalta: Bryssel meni kiinni – kauppaan pitää jonottaa ja ostajien määrää rajoitetaan

Belgia on rajoittanut monen muun maan tavoin liikkumista ulkona. Jatkossa kotoa saa poistua vain kauppaan, apteekkiin, pankkiin, postiin tai lääkäriin.

Ulkona saa käydä lenkillä tai pyöräilemässä, mutta vain yksittäisen perheenjäsenen tai ystävän kanssa. Muihin ihmisiin täytyy pitää 1,5 metrin etäisyys.

Puistot ja leikkipuistot pysyvät kiinni. Rajoitukset ovat voimassa näillä näkymin 5.4 asti.

Vielä tiistaina puistot pursusivat ihmisiä nauttimasta keväisistä keleistä ja kukkivista kirsikkapuista.

Myöhemmin tiistaina Belgian hallitus päätti, että rajoituksia liikkumiseen on tehtävä, jotta ihmiset malttaisivat jäädä kelien lämmetessä koteihinsa.

Ulkonaliikkumiskielto otettiin käyttöön keskiviikkona osittain naapurimaiden painostuksesta.

Espanja, Ranska ja Saksa ovat tehneet tiukkoja määräyksiä liikkumiseen. Ranskassa syy ulkoiluun pitää todistaa lupalapulla.

Myös Belgiassa poliisit ovat vartioimassa, mutta lupalappua liikkeisiin ei toistaiseksi tarvita.

Kahden päivän kokemuksella rajoitukset ovat lepsuja. Puistoissa istuu edelleen ihmisiä ja kahvilat ja vohvelikärryt ovat auki. Mikä lock-down tämä tämmöinen siis on?

Kaupassakäyntiin täytyy varata kunnolla aikaa. Sisällä saa olla vain yksi henkilö 10 neliömetriä kohden ja ostosreissu saa kestää maksimissaan puoli tuntia.

Lähikaupassani jonoja on riittänyt koko päiväksi. Vanhuksille on varattu jatkossa aamulta oma tunti, jotka aikana he pääsevät tekemään ostoksensa rauhassa.

Koska ruokakauppaan ei viitsi lähteä jonottamaan joka päivä, ihmiset hamstraavat suuria määriä ruokaa.

Kato näkyy eniten peruna- ja sipuliosastolla, säilykkeissä, lihassa, pastoissa ja vessapaperissa.

Koska osittaista ulkonaliikkumiskieltoa on menossa vasta ensimmäinen päivä, on todennäköistä, että kovin ruuhka väistyy lähipäivinä ja hyllyt saadaan taas pian täyteen.

Suuret kauppaketjut ovat muistuttaneet, että ruokaa riittää. Espanjalainen ystäväni kuitenkin kertoi, että hänen kotimaassaan kauppareissuun on saattanut mennä kolme tuntia, koska jonot kaupan ulkopuolella ovat useita satoja metrejä.

Hän myös totesi, että jonoissa ihmiset ovat äityneet tappeluihin, kun joku on yrittänyt ohitella. Kun kauppaan on Espanjassa lopulta päässyt sisään, moni on joutunut tyytymään kauppalistansa ulkopuolisiin tuotteisiin.

Uusi tilanne vaatii meiltä kaikilta joustavuutta ja suhteellisuudentajua. Järkevää ei ole hamstrata niin paljon, ettei muille jää ostettavaa, eikä myöskään vaatia avokadoja ja granaattiomenia vuoden jokaiselle päivälle. Kotimaisia tuotteita kyllä löytyy.