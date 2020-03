Kuhmon osuuspankkiin päästetään nyt vain muutama asiakas kerrallaan: "Välillä ovet pidetään kiinni"

Markku Vuorikari

Pankkiasiointiakin on jouduttu rajoittamaan koronaviruksen takia.

Kuhmon osuuspankissa on luovuttu kättelyistä ja desinfioidaan asiakastiloja tehostetusti useita kertoja päivässä. Miten muuten koronavirus näkyy päivittäisessä pankkityössä, toimitusjohtaja Martti Pulkkinen?

"Henkilökunta etätöissä mahdollisimman laajasti, emme pidä palavereita tai kokouksia ja asiakastilaisuudet on peruttu. Kassa-asiointia on rajoitettu siten, että pankkisalissamme on yhtä aikaa vain muutama asiakas kerrallaan. Välillä ovet pidetään kiinni ruuhkan välttämiseksi ja kassan aukioloaikaa jatkettu koko päivälle estääksemme ruuhkien syntymistä."

Konttorissa kannatta asioida vain välttämättömissä tilanteissa, Pulkkinen korostaa.

Mitä pankkiasioinnissa on nyt koronan vaikutuksesta otettava huomioon? Mitä ei missään tapauksessa kannata tehdä?

"Olemme ohjeistaneet asiakkaitamme asioimaan puhelimen tai digitaalisten kanavien kautta."

Kainuussa ei ole vielä havaittu koronaa, mikä vaikuttaa ihmisten käytökseen, Pulkkinen arvioi.

"Vaikka ihmiset ovat reagoineet poikkeustilanteeseen hyvin ja he ymmärtävät, tartuntojen vähyys alueella vaikuttaa vielä osittain riskinottoon eli täysin ei noudateta viranomaisten ohjeita, esimerkiksi yli 70-vuotiaiden kotona pysymistä."

