Kauppias todistaa ruuan menekin kasvun: "Perustuotteita kuten porkkanaa, perunaa ja jauhelihaa menee"

Petäjävedellä pienessä kaupassa myynti on noussut noin kymmenen prosenttia. Suuressa automarketissa lähellä jopa 50 prosenttia.

Petteri Kivimäki

K-Market Porkkanan kauppias Matti Lahtinen jakoi keskiviikkona ruokakuljetuksia monta tuntia Petäjävedellä. "Varsinkin yli 70-vuotiaat ovat kysyneet palvelua paljon." Jauhelihan kysynnan kasvuun hän pystyy vastaamaan jauhamalla itse.

K-market Porkkanan kauppias Matti Lahtisella oli keskiviikkona iltatöitä. Hän teki sitä, mitä on useasta suusta viime päivinä toivottu ja ajoi ruokien kotiinkuljetuksia Petäjävedellä.

"Menee vielä useampi tunti kun kelkon näitä. Kysyntä on lisääntynyt, varsinkin yli 70-vuotiaat kysyy paljon", hän kertoi keskiviikkona noin neljän aikoihin.

"En ole markkinoinut kotiinkuljetusta, sillä se on aika työlästä ja nippanappa kattaa kulut. Hyvä että on kysyntää, tuntee itsensä tarpeelliseksi", Lahtinen tuumasi.

Lahtisen kauppa on saanut myös osansa ruuan myynnin lisääntymisestä viime päivinä. Hän arvioi myyntinsä nousseen noin kymmenen prosenttia.

"Paljon on puhetta vessapaperista, mutta perustuotteet porkkana, peruna, jauheliha ja makaroni menevät."

Lahtinen on saanut kohtalaisesti tukusta tavaraa. Hän arvioi, että isoissa kaupoissa myynti on kasvanut vielä enemmän.

Niin onkin ainakin Jyväskylän Palokan K-Citymarketissa.

"Ruuan myynti on lisääntynyt joitakin kymmeniä prosentteja. Jauhelihan kysyntä on kasvanut 40–50 prosenttia. Se on todella paljon", kauppias Pekka Kukkonen arvioi.

Hänellä menee sekä säilykkeitä että tuoretuotteita, mutta myös hiivaa kysytään paljon.

Kauppiaat kertovat joistain tuotteista olevan ajoittain pulaa. Molemmat pystyvät jauhamaan itse jauhelihaa.

Kukkosella on ollut tosin pulaa myös palalihasta.

Katot ovat kuitenkin olleet lyhyitä. Molemmat arvioivat, että kyse on kuljetus- ja tilauskapasiteetista.

Lahtinen kertoo, että joulukaupan volyymit on ylitetty. Siksi kuljetuskapasiteetti tökkii.

Lue myös:

Näitä suomalaiset ostavat nyt: Makkaraa, maitotuotteita ja jauhelihaa – ja kaikki kotimaista

Koronakriisi on jo saanut Ruotsin kysymään ruokaa Suomesta – Naapurimaan omavaraisuusaste historiallisen alhainen

Jauheliha myy nyt kuin häkä – Snellmanilla myyntihenkilöstöä on siirtynyt auttamaan tuotannossa

Koronavirus nostaa suomalaisen ruuantuotannon merkityksen esiin – kanojen parissa kasvanut Sanna Muurama tietää olevansa alalla, jossa pärjäävät enää vain moniosaajat