Kun rahat loppuvat ja laskut uhkaavat kasautua, tee näin

Viljelijöitä talousvaikeuksissa auttanut asiantuntija pitää keskeisenä, että asioihin tartutaan eikä jäädä murehtimaan niitä. Vaihtoehtoja on ja velkoja ja veroja voidaan järjestellä.

Terhi Torikka

Monelle yrittäjälle ja yksityiselle henkilölle koronaepidemia tietää kovia aikoja taloudellisesti. Työ on saattanut loppua lähes yhdessä yössä.

Jos omat voimat eivät riitä, apua on saatavilla ja sitä kannattaa hakea, toteaa Riitta Seppälä Varavoimaa farmarille muutoksiin -hankkeesta MTK-Satakunnasta.

Seppälän mukaan talouden kriisiytyessä apua kannattaa hakea nopeasti.

Mikäli rahat ovat lopussa ja laskujen eräpäivät lähestyvät, ensimmäinen asia on ottaa yhteyttä velkojiin, pankkeihin, verottajaan ja muihin ja pyytää joustoja ja lykkäyksiä maksuaikoihin, Seppälä kertoo.

Seppälän mukaan järjestelyhaluja on ja poikkeustilan hoitaminen myös edellyttää sitä.

Pankkilainojen eräpäiviä voidaan siirtää ja maksuaikaa pidentää. Verojakin voi sovitella ja siirtää, jos velkoja ei ole ulosotossa. Ulosotossakin olevia maksuja voidaan järjestellä, Seppälä kertoo.

Seppälän mielestä kaikkien pitäisi nyt puhaltaa yhteen hiileen sekä joustaa ja auttaa kaikin mahdollisin keinoin, jotta valmiuslain alaiset kriittiset työt kuten maatalous saadaan hoidettua.

Kevätkylvöt lähestyvät ja ne pitää hoitaa kunnialla, samoin eläimistä pidetään huolta. Urakoitsijoita ja naapuriapua tarvitaan, sillä todennäköisesti myös viljelijöitä sairastuu.

Muutos näkyy myös asenteissa. Viljelijätilaisuuksissa talven aikana on murehdittu kriittistä suhtautumista maatalouteen. Nyt se on kuin pois pyyhittyä ja omaa ruuantuotantoa ja omavaraisuutta korostetaan ja sen puolta halutaan pitää. Toivoa sopii, että näin on myös epidemian jälkeen.

Maatalouden talousongelmiin on olemassa ratkaisuja. Keskeistä olisi saada korotusta tuottajahintoihin. Muutama sentti maitolitran hintaan auttaisi tuottajaa, mutta kuluttaja ei sitä juuri huomaisi, Seppälä pohtii.

Seppälä on tukenut ja auttanut viljelijöitä ja maaseudulla asuvia vuosien ajan, kun talous on ajautunut ahtaalle. Työt eivät ole ainakaan vähenemässä.