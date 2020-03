Visa: Oletko seurannut uutisia koronaviruksesta? Testaa tietosi!

Käy testaamassa, miten tarkasti sinä olet seurannut uutisia!

<section><h2><h2 class="ql-align-center"><strong>Koronavisa</strong></h2></h2><p><p>Oletko seurannut uutisia koronaepidemiasta tarkasti? </p><p>Testaa tästä tietosi!</p><p><br></p><p>Kuva: Kimmo Haimi</p></p></section><section><h2><h2 class="ql-align-center"><strong>Mikä covid-19 on?</strong></h2></h2><p><p>Piirros: Jukka Pasonen</p></p></section><section><h3><h2 class="ql-align-center"><strong>Miten monta tehohoitopaikkaa Suomessa oli ennen koronaepidemian alkamista?</strong></h2></h3><p><p>Kuva: Kari Salonen</p></p></section><section><h3><h2 class="ql-align-center"><strong>Minkä loppuminen johti huoltovarmuusvarastojen avaamiseen?</strong></h2></h3><p><p>Kuva: Kimmo Haimi</p></p></section><section><h3><h2 class="ql-align-center"><strong>Mikä on Suomen omavaraisuusaste?</strong></h2></h3><p><p>Kuva: Saara Olkkonen</p></p></section><section><h3><h2 class="ql-align-center"><strong>Minkä niminen tauti levisi maailmalla 1950-luvun lopulla?</strong></h2></h3><p><p>Kuva: Jaana Kankaanpää</p></p></section><section><h3><h2 class="ql-align-center"><strong>Miten ison osan lennoistaan Finnair on perunut huhtikuun alusta alkaen?</strong></h2></h3><p><p>Kuva: Anne-Mari Raatikainen</p></p></section><section><h3><h2 class="ql-align-center"><strong>Mikä on zoonoosi?</strong></h2></h3><p><p>Kuva: Pentti Vänskä</p></p></section><section><h3><h2 class="ql-align-center"><strong>Mitä jauhelihan menekille tapahtui koronaepidemian käynnistyessä Suomessa?</strong></h2></h3><p><p>Kuva: Kari Salonen</p></p></section><section><h3><h2 class="ql-align-center"><strong>Kuinka isolla rahasummalla hallitus lupasi elvyttää taloutta heti sen jälkeen, kun alkoi näyttää varmalta, että korona leviää epidemiaksi myös Suomessa?</strong></h2></h3><p><p>Kuva: Sanne Katainen</p></p></section><section><h3><h2 class="ql-align-center"><strong>Koronasta on levinnyt paljon vääriä uskomuksia internetissä. Mitä näistä väitteistä ei ole todistettu vääräksi?</strong></h2></h3><p><p>Kuva: Jaana Kankaanpää</p></p></section><section><h2><h2 class="ql-align-center"><strong>Uutishikari</strong></h2></h2><p><p>Olet seurannut uutisointia koronasta todella tarkasti! Tiedät, mistä epidemia sai alkunsa, miten se levisi ja mitä vaikutuksia sillä arvioidaan olevan. Hellitä jo vähän ja lue välillä vaikka hyvää romaania!</p></p></section><section><h3><h2 class="ql-align-center"><strong>Tavallinen pulliainen</strong></h2></h3><p><p>Ei hassumpi tulos! Tiedät koronasta aika paljon, vaikkei täysiä pisteitä tullutkaan. Seuraile tilanteen kehittymistä kaikessa rauhassa ja ota vastaan lisäohjeita siinä vaiheessa, kun niitä tulee. Tästä selvitään kyllä!</p></p></section><section><h3><h2 class="ql-align-center"><strong>Uutispimentolainen</strong></h2></h3><p><p>Nyt ei mennyt ihan nappiin, alle puolet oikein! Alahan seurata uutisia hiukan tarkemmin. Siitä voi olla hyötyä vähintäänkin oman ja läheistesi terveyden kannalta.</p></p></section>