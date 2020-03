Talousindikaattori paljastaa: Luottamus talouteen on erittäin jyrkässä pudotuksessa euroalueella

Komission mukaan euroalueen luottamuksessa on mitattu sen mittaushistorian jyrkin kuukausitason lasku.

Luottamus talouteen on pudonnut jyrkästi euroalueella sekä laajemmin EU-maissa, käy ilmi Euroopan komission julkaisemista talousindikaattoreista.

Luottamus on romahtanut niin kuluttajien kuin elinkeinoelämän keskuudessa. Erityisen jyrkkä lasku on nähty palvelujen ja vähittäiskaupan osalta. Myös teollisuudessa luottamus on laskenut huomattavasti.