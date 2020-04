Kaupan liiton kysely: Yli neljäsosa kaupoista kertoo liikevaihtonsa romahtaneen lähes kokonaan

Jarno Mela

Osalla päivittäistavarakaupoista myynti on kasvanut, mutta ei kaikilla. Esimerkiksi matkailukohteiden kaupoissa myynti on hiipunut.

Kaupan liiton teettämän kyselyn mukaan lähes kahdella viidesosalla kaupan yrityksistä liikevaihto on romahtanut yli puolella ja yli neljäsosalla jopa yli 70 prosenttia.

"Yli puolet kaupan yrityksistä on vähentänyt henkilöstönsä määrää, yleensä lomauttamalla. Hallituksen tukitoimet eivät pure kaupan ongelmiin", liitto toteaa tiedotteessaan.

Päivittäistavara- ja marketkaupassa tilanne on kaksijakoinen. Näistä kaupoista lähes 40 prosenttia kertoo liikevaihtonsa laskeneen, mutta toisaalta yli puolet on lisännyt myyntiään. Erikois- ja tavaratalokaupan liikevaihto on pudonnut selvästi rajummin; jopa 87 prosenttia yrityksistä kertoo liikevaihtonsa laskeneen, ja noin puolet on menettänyt liikevaihtonsa lähes kokonaan.

Myös tukkukauppa kärsii, kun investoinnit ovat jäissä ja kulutus vähenee.

”Vaikka koronakriisi runteleekin erityisesti erikoiskauppaa, näkyvät sen vaikutukset myös sellaisilla päivittäistavarakaupoilla, jotka sijaitsevat esimerkiksi hiljentyneissä Pohjois-Suomen lomakeskuksissa, pääteiden liikenneasemilla, rajakauppa-asemilla tai aiemmin vilkkaiden työmatkareittien varrella ja joukkoliikenteen pysähdyspaikoilla”, liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja sanoo.

Myös rakentamista ja teollisuutta palvelevassa teknisessä kaupassa myynti on alkanut laskea, sillä yli puolet yrityksistä kertoo liikevaihdon menetyksistä. Toistaiseksi tekninen kauppa on kuitenkin sinnitellyt muuta tukkukauppaa ja erikois- ja tavaratalokauppaa paremmin, mutta sielläkin vaivaavat jo logistiset häiriöt ja erilaisten komponenttien, materiaalien ja laitteiden saatavuus. Jos teollisuus ja rakentaminen kotimaassa ja ulkomailla hiljenevät, vaikutukset heijastuvat myös teknisen kaupan liikevaihtoon nykyistä voimakkaammin.

Osa kaupan yrityksistä on voinut siirtää myyntiään verkkoon, mutta eivät läheskään kaikki, sillä kyselyvastausten mukaan puolella yrityksistä ei vielä ole digitaalisia myyntikanavia. Ne kaupat, joilla digitaaliset myyntikanavat ovat käytössä, kertovat verkkomyyntinsä lisääntyneen koronakriisin seurauksena. Varsinkin päivittäistavarakaupan verkkomyynti on kasvanut.

“Verkkoon siirtynyt ostaminen ei riitä kumoamaan kokonaiskysynnän laskua. Nekin erikois- ja tavaratalokaupat, joilla on ollut jo pitkään toimiva ja paljon käytetty verkkokauppa, ovat menettäneet myyntiään”, Kurjenoja muistuttaa.

Lähes neljäsosa kaupan yrityksistä on epävarmoja toimintansa jatkumisesta. Suurinta epävarmuus on erikois- ja tavaratalokaupoissa.

Hallituksen tähänastiset tukitoimet eivät auta kauppaa, liitto toteaa. Kyselyyn vastanneista jopa 65 prosenttia arvioi, ettei tukitoimilla ole ollut heidän yrityksensä taloudelliseen tilanteeseen juurikaan vaikutusta.

”Todennäköisenä syynä tähän on se, että hallituksen tekemät toimenpiteet eivät auta koronakriisin kaupalle aiheuttamiin ongelmiin, joita ovat erityisesti kysynnän määrän putoaminen sekä liian suuret kiinteät kulut, kuten henkilöstö- ja vuokrakustannukset”, sanoo Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi.

Kaupan liiton mielestä nyt olisi erityisen tärkeää kohdistaa suoraa tukea romahtaneen liikevaihdon kanssa kamppaileville yrityksille.

Lue myös:

Koronavirus siirtää ihmiset ulkotöihin – sahojen ja pihatyökalujen myynti noussut jopa 30 prosenttia