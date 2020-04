Wall Streetillä taas reipasta nousua, kun tartuntakäyrä alkaa loiveta

Epätietoisuus siitä, kuinka pitkään talous pysyy suljettuna, on nakertanut osakemarkkinoita.

Markkinoilla on reagoitu rohkaiseviin merkkeihin koronakriisissä. Lehtikuva/AFP

Wall Streetillä oli keskiviikkona tukeva nousupäivä. Pörssikurssit ampaisivat ylöspäin, kun merkit New Yorkin koronaviruskäyrän loivenemisesta vahvistuivat.

Dow Jones ja S&P 500 -indeksit pomppasivat 3,4 prosenttia, teknologiapainotteinen Nasdaq 2,6 prosenttia.

Sijoittajia rohkaisi tieto siitä, että vaikka kuolemia on tullut aiempaa suurempia määriä, on sairaalaan joutuvien koronaviruspotilaiden määrän kasvu Yhdysvaltain pahimmalla korona-alueella New Yorkissa hidastunut. Se kielii siitä, että tiukat rajoitustoimet ovat puremassa.

Myös muualla Yhdysvalloissa ja Euroopassa on näkynyt varovaisen rohkaisevia merkkejä siitä, että viruskriisin huippukohta on nyt päällä tai jäämässä jo vähitellen taakse. Osassa Yhdysvaltoja tartuntakäyrät ovat kuitenkin yhä varsin jyrkät.

Osa sijoittajista näkee mahdollisuuden siihen, että rajoituksia Yhdysvalloissa voidaan alkaa höllentää jo parin kuukauden sisällä. Toiset ovat skeptisempiä. Epätietoisuus siitä, kuinka pitkään talous pysyy suljettuna, on nakertanut osakemarkkinoita.

Maailmantalouden näkymiä kuitenkin huojentaa se, että viruksen alkuperämaassa Kiinassa on jo vähitellen siirrytty kohti normaalielämää. Toiveena onkin, että pelätty koronaviruksen toinen aalto jää Kiinassa toteutumatta.