IEA: Öljyn kysyntä romahtaa koronakriisin seurauksena

Koko vuonna raakaöljyn kysyntä on laskemassa 9,3 miljoonalla tynnyrillä päivässä.

LEHTIKUVA/AFP

Öljyn kysynnän odotetaan elpyvän vaiheittain vuoden toisella puoliskolla.

Maailmanlaajuinen öljyn kysyntä romahtaa ennätysnopeasti tänä vuonna, kun koronaviruksen takia määrätyt rajoitustoimet pysäyttävät maailmantalouden, arvioi kansainvälinen energiajärjestö IEA.

Koko vuonna raakaöljyn kysyntä on laskemassa 9,3 miljoonalla tynnyrillä päivässä. Huhtikuussa pudotus on erityisen jyrkkä ja kysyntä laskee 29 miljoonaa tynnyriä. Kulutus on ollut näin alhaisella tasolla viimeksi vuonna 1995, järjestö toteaa.

Toukokuussa kysynnän odotetaan laskevan 26 miljoonalla tynnyrillä ja kesäkuussa 15 miljoonalla. Kysynnän odotetaan elpyvän vaiheittain vuoden toisella puoliskolla.

Öljyntuottajamaiden sopu tuotannon rajoittamisesta ei IEA:n mukaan tasapainota markkinoita välittömästi.

"Mikään mahdollinen sopimus ei voi rajoittaa tarjontaa niin paljon, että se korvaisi kysynnän laskun lähiaikoina", IEA toteaa katsauksessaan.

Öljyn hinta on tänään jatkanut laskuaan. Viitelaatu WTI:n tynnyrihinta putosi 19.20 dollariin, alimmilleen sitten vuoden 2002.