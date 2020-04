Historiallinen hetki — raakaöljyn hinta painui Yhdysvalloissa negatiiviseksi

Päivi Sivonen

Öljyn hinnan lasku on näkynyt myös liikennepolttoaineiden hinnoissa Suomessa.

Raakaöljyn hinta painui maanantaina nollan alapuolelle Yhdysvalloissa.

Texas WTI -laatuisen öljyn toukokuussa toimitettavia futuureja myytiin maanantaina ennen kymmentä -30 dollarilla dollarilla barrelia kohti. Käytännössä se tarkoittaa, että sijoittajat ovat valmiita maksamaan öljyn vastaanottamisesta.

Kyseessä on ensimmäinen kerta historiassa kun näin on tapahtunut, sen jälkeen kun öljyfutuurien kauppa New Yorkin pörssissä alkoi vuonna 1983.

Hinta romahti nollan alapuolelle, kun kaupankäynnin loppu toukokuussa toimitettavista futuureista läheni.

Kesäkuussa toimitettavan futuurin hinta oli selvästi korkeammalla 20 dollarin tuntumassa barrelilta. Yksi barreli on noin 159 litraa.

Historiallisen tilanteen taustalla on koronakriisin aiheuttama öljyn kysynnän romahdus. Yhdysvalloissa öljyn varastokapasiteetti alkaa loppumaan, koska tuotantoa ei ole pystytty supistamaan kysynnän romahduksen tahdissa.

Negatiivinen öljyn hinta koskee tällä hetkellä vain Yhdysvaltojen markkinoina.

Brent-laatuisen öljyn maailmanmarkkinahinta oli maanantaina laskussa, mutta hinta pysytteli 26 dollarissa barrelia kohti.

