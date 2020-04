EK yritysbarometri: Länsi-Suomi ja ydinmaaseutu kärsineet vähiten koronan kourissa

Jukka Pasonen

Suuralueiden ja aluetyyppien väliset erot ovat pääosin melko pieniä. Lukuisat lomautukset ovat yleisiä niin kaupungeissa kuin harvaan asutulla maaseudullakin.

Poikkeustilanteen jälkeiset jatkuvuusnäkymät ovat suuralueista myönteisimmät Länsi-Suomessa.

"Länsi-Suomi on suuralueista sellainen, joka on ehkä eniten hyötynyt viime vuosien talouskasvusta. Alueen yrityksillä on kyselyjemme perusteella siis mennyt keskimääräistä paremmin ja tämä selittänee ainakin osittain sitä miksi nyt myös kriisin keskellä jatkuvuusnäkymät ovat hieman keskitasoa positiivisemmat", sanoo johtava asiantuntija Jari Huovinen.

Myös lomautusten esiintyvyys ja todennäköisyys on suhteellisesti lännessä pienempi kuin Uudellamaalla ja Etelä-Suomessa. Niissä se on samaa suuruusluokkaa Itä- ja Pohjois-Suomen kanssa.

"Edellä mainitun lisäksi myös mm. mahdolliset erot alueiden yritysrakenteissa voivat selittää tuloksia. Esimerkiksi Uudellamaalla uusyrittäjyyttä esiintyy usein tavanomaista enemmän ja yritykset ovat keskimääräistä nuorempia."

"Kriisi vaikuttaa tietysti negatiivisesti kaikenkokoisten yritysten toimintaan ja kaikilla päätoimialoilla, mutta pienyrityksiin ja erityisesti palvelualoille kriisi on vielä ainakin tällä hetkellä iskenyt kaikkein voimakkaimmin".

Ydinmaaseutu on selvinnyt toistaiseksi parhaiten.

"Tulos on mielenkiintoinen ja selittäviä tekijöitä voi olla taustalla monia. Tutkimusten perusteella maaseudulla ns. portfolioyrittäjyys on hyvin tyypillinen kasvuyrittäjyyden muoto. Toisin sanoen maaseudulla on paljon yrittäjiä, jotka omistavat useampia yrityksiä samanaikaisesti."

Huovisen mukaan kriisin iskukestävyys voi olla parempi, jos tulonlähteitä on useammasta yrityksestä. Lisäksi maaseudun työnantajayrityksistä jopa seitsemän kymmenestä on perheyrityksiä.

Kyselyyn vastasi yhteensä 1 361 yritystä 14.–15.4. välisenä aikana.