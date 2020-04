EKP hyväksyy myös roskalainat vakuutena, luottoluokitusten alennuksilla ei merkitystä lainansaantiin

EKP pyrkii takaamaan, että lainarahan virta markkinoilla ei pysähdy. Lehtikuva/AFP

Euroopan keskuspankki on päättänyt, että se hyväksyy myös roskalainaluokkaan heikentyneet velkakirjat vakuudeksi myöntäessään lainoja.

EKP:n hallintoneuvosto sopi, että lainanottajien luottokelpoisuus arvioidaan 7. huhtikuuta vallinneen tilanteen mukaan. Näin tulevat luottoluokituksen alennukset eivät vaikuta valtioiden ja pankkien lainansaantiin. Linjaus on voimassa syyskuuhun 2021.

EKP pyrkii pitämään talouden rattaat pyörimässä koronaviruksen aiheuttamasta ennennäkemättömästä iskusta huolimatta. Se pyrkii tekemään sen sekä ostamalla joukkovelkakirjoja 1,1 biljoonalla eurolla tänä vuonna että myöntämällä pankeille matalakorkoisia lainoja, jotta lainamarkkinat eivät hyytyisi.

Pankkien täytyy silti lainoja saadakseen tarjota EKP:lle vakuudet, ja vaarana on ollut, että merkittävä osa pankkien omistamasta velasta luisuisi roskaluokkaan. Koronavirus tuo todennäköisesti lähiaikoina mukanaan rutkasti luottoluokitusten alennuksia sekä valtioiden että yritysten kohdalla.

Uutistoimisto AFP:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan EKP:n päätös vaikuttaa olevan suunniteltu etenkin Italian auttamiseksi.

Italian talous oli ennen pandemiaakin yksi euroalueen hauraimpia, ja koronavirus on runnellut Italiaa pahasti. Viruksen leviäminen Euroopassa alkoi Pohjois-Italiasta, ja maassa on nyt kuollut virukseen yli 24 000 ihmistä, mikä on eniten Euroopassa. Miljoonaa asukasta kohden kuolleita on noin 400.

Tiukat rajoitustoimet ovat kurittaneet Italian taloutta, ja maan joukkolainat saattavat lähiaikoina luisua roskaluokkaan. Ensimmäisiä viitteitä saadaan myöhemmin tällä viikolla, kun luottoluokittaja S&P Global Ratings päivittää luokituksensa Italian suhteen.