Vain kourallinen yrityksiä ei halua nostaa myönnettyjä tukia Business Finlandilta

Business Finlandin myöntämät tuet ovat nostattaneet kohua, sillä ne on suunnattu tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. LEHTIKUVA / Vesa Moilanen

Toistakymmentä yritystä on palauttanut tai jättänyt nostamatta Business Finlandin myöntämiä tukia. STT:n tavoittamista vapaaehtoisesti tukia palauttaneista yrityksistä palauttamista perustellaan sillä, että julkiset varat olisi syytä suunnata koronakriisin hoitoon eikä yritysten kehittämishankkeisiin.

Business Finlandin myöntämät tuet ovat nostattaneet kohua, sillä ne on suunnattu tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Hallitus on kuitenkin luvannut yrityksille suoraa tukea koronakriisiin vajaat 1,5 miljardia euroa, josta Business Finlandin osuus on 800 miljoonaa.

Business Finland on saanut 25 000 koronakriisiin liittyvää tukihakemusta.