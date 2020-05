Toyota ennustaa: Liiketulos putoaa lähes 80 prosentilla

Toyotan mukaan koronapandemian vaikutus toimintaan on vakava ja jatkuu toistaiseksi. LEHTIKUVA/AFP

Autovalmistaja Toyota odottaa toiminnallisen tuloksensa putoavan 79,5 prosentilla kuluvan tilikauden aikana koronapandemian seurauksena. Yhtiö ei anna arviota tilikauden tuloksesta.

Yritys odottaa vuoden myyntiin lähes 20 prosentin sukellusta. Myynnin odotetaan kärsivän selvästi kaikilla markkina-alueilla, eniten Euroopassa ja Aasiassa.

Yhtiön mukaan koronapandemian vaikutus toimintaan on vakava ja jatkuu toistaiseksi. Se on joutunut sulkemaan useita tehtaitaan, ja pandemia on vaikuttanut niin toimitusketjuihin kuin kysyntään.

Toyota odottaa, että automarkkinat maailmanlaajuisesti saavuttavat koronakriisin pohjan vuoden keskivaiheilla. Koronakriisin vaikutus kuitenkin olisi pitkäkestoinen, yhtiö varoittaa.

Toyotan kuluva tilikausi päättyy maaliskuussa 2021.