Elintarviketeollisuudelta jäänyt pois noin 150 miljoonan euron myynti ravintoloille

Ravintoloille myytävät tuotteet eroavat paljon kuluttajatuotteista. Siksi ravintolamyynnin keskeytyminen on aiheuttanut teollisuudelle suuren haasteen.

Pekka Fali

Elintarviketeollisuudella on ollut kiire vaihtaa pakkaus kotitalouksille tarkoitettuihin ravintolapakkauksien sijaan.

Ravintoloiden sulkeminen koronan vuoksi on tuonut elintarviketeollisuudelle yli sadan miljoonan euron haasteen.

Pellervon taloustutkimus PTT:n laskelmien mukaan toukokuun alkuun mennessä teollisuus on joutunut etsimään uusia markkinoita ruualle 130–155 miljoonan euron arvosta. Niin paljon niiltä jäi ruokaa myymättä ravintoloille.

Laskelmat perustuvat vuoden 2018 ravintoloiden talouslukuihin.

Teollisuus on löytänyt uusia markkinoita ruualle. Se on onnistunut koska ruuan kysyntä ruokakaupoissa on lisääntynyt.

Temppu ei ole ollut ihan helppo, sillä ravintolaan ja kauppaan toimitettavat tuotteet ovat erilaisia, vaikka sisältö onkin samankaltainen. Myös tempo on ollut nopea, sillä liikevaihtoa on pitänyt löytää uusista lähteistä viiden miljoonan euron edestä päivässä.

PTT arvioi teollisuuden toimineen ketterästi muutoksessa. Yksi merkki siitä on, että kauppojen hyllyt eivät ole tyhjentyneet.

PTT:n laskelmien mukaan kotitalouksien kulutusmenot ravintolaruokaan olivat vuonna 2018 noin 5,2 miljardia euroa eli noin 28 prosenttia ruuan kokonaiskulutusmenoista. Suurin osa summasta jää ravintoloille.

Elintarviketeollisuuden liikevaihdosta 1 575–1 855 miljoonaa euroa tuli elintarvikkeiden myynnistä ravintoloihin. Tästä summasta maatalouden osuus on 3–4 prosenttia, eli noin 150–200 miljoonaa euroa.

Laskelmissa on käytetty julkista dataa.

