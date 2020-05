Suursiivous Postin johdossa – hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Sanna Suvanto-Harsaae

Posti

Sanna Suvanto-Harsaae

Posti Group Oyj:n yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Sanna Suvanto-Harsaaen ja varapuheenjohtajaksi Per Sjödellin.

Suvanto-Harsaae toimii Altia Oyj:n hallituksen puheenjohtajana sekä SAS AB:n ja monien muiden yhtiöiden hallituksissa. Hänen kokemustaan logistiikasta, vähittäiskaupasta ja digitaalisten kanavien kehityksestä pidetään tärkeinä Postin uudistamisessa.

"On hienoa päästä työskentelemään yrityksen kanssa, johon työntekijöillä ja asiakkailla on vahva tunneside ja jolla on myös tärkeä yhteiskunnallinen rooli. Posti toimii markkinoilla, jotka ovat suuressa murroksessa ja joissa seuraavat 3-4 vuotta ovat ratkaisevia Postin tulevaisuuden menestyksen kannalta", Sanna Suvanto-Harsaae sanoo tiedotteessa.

Väistyvä puheenjohtaja Markku Pohjola toimii yhtiön hallituksen neuvonantajana lyhyehkön siirtymäajan.

Postin hallituksen jäseninä jatkavat hallitusammattialinen Frank Marthaler, henkilöstön edustaja Pertti Miettinen, finanssineuvos Minna Pajumaa sekä hallitusammattilainen Per Sjödell.

Uusiksi jäseniksi valittiin hallitusammattilainen Raija-Leena Hankonen, VT, OTK Harri Hietala, henkilöstöjohtaja Sirpa Huuskonen sekä strategiajohtaja Hanna Vuorela.

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa vuoden 2019 tuloksen perusteella 29,8 miljoonaa euroa.