Ydinmaaseudun yritykset selvinneet pienimmin vaurioin koronasta – Maaseutuyrittäjä: "Vähän yllätyin, miten paljon on kysyntää"

Jaana Kankaanpää

Ydinmaaseudun yritykset ovat toistaiseksi selviytyneet pienimmin vaurioin koronakriisistä, Elinkeinoelämän Keskusliiton EK:n selvitys kertoo.

Ydinmaaseudulla yrityksistä 34 prosenttia oli joutunut sopeuttamaan toimintaansa tai koki toiminnan lopettamisen tai konkurssin todelliseksi uhaksi. Muilla alueilla niiden osuus oli 46–48 prosenttia.

Maaseudulla on myös lomautettu työntekijöitä kaupunkeja vähemmän (MT 22.4.).

Yksi maaseudun yrittäjä, jota korona ei ole haitannut on nurmijärveläinen Niklas Maisi. Hän myös saa tuloja kahdelta eri toisiaan tukevalta alalta. Juuri useat tulonlähteet suojaavat EK:n mukaan maaseudun yrityksiä.

"Teen videotuotantoa, videoviestintää ja markkinointia luonnonvara-alalle. Reilusti on asiakkaita. Suorien lähetysten määrä on alalla kasvanut paljon. Lisäksi vedän koulutuksia. Mediatöitä riittäisi täysipäiväisestikin", Maisi kertoo.

Hänellä on myös sadan hehtaarin kasvinviljelytila. Kylvöt on tältä keväältä tehty.

"Vanhasta sukupolvesta on hirveän iso apu", hän kertoo.

Maisilla maatila ja mediatyöt ovat eri yrityksessä. Niinpä hän voisi hakea koronatukea Mediafarmille. Tosin tuelle ei ole ollut tarvetta.

"Olen kokenut, että en ole se, joka tarvitsisi sitä."

Jaon taustalla on myös se, että Mediafarmissa on mukana myös yhtiökumppani Oskari Virtanen. Molemmat ovat koulutukselta agrologeja ja molemmat ovat viljelijöitä.

Lähiseudulla on useita maatiloja, joissa käydään töissä muualla. Se voi olla tilan kehityksen kannalta myös rajoittavaa.

"Moni on hieman loukussa kahden työn kanssa", Maisi tuumii.

Hänelle ja Virtaselle kahden työn tekeminen tukee toisiaan.

"Viljelijänä tiedän miten luonnonvara-ala kehittyy. Markkinointityöstä saan tosi paljon uutta tietoa ja verkostoja maatilan pitoon ja kehittämiseen."

Maatilan sijainti lähellä pääkaupunkiseutua auttaa. Mediatöitä on paljon pääkaupunkiseudulla, esimerkiksi koulutustöitä.

Paljon voi tehdä kotoa käsin ja talvella on aikaa tehdä projekteja.

Maisin mielestä kysyntää nuorille luonnonvara-alan markkinoinnin tekijöille on paljon. Sellaisille, jotka osaavat markkinoida maaseutua kaupunkilaisille.

"Vähän yllätyksenä on tullut, miten paljon maatalousmarkkinoinnille on ollut kysyntää. Myös livelähetysten kysyntä on kasvanut merkittävästi."

