Ensimmäisen hakuviikon saldo: Maaseudun ja kalatalouden koronatukia on haettu ely-keskuksista noin 360

Ville-Petteri Määttä

Kalatalouden väliaikaista tukea voidaan myöntää koko maassa kalankasvatusta, kalan jalostusta sekä kalan tukku- ja vähittäiskauppaa harjoittaville yrityksille. Arkistokuva Brändö Laxin kalanviljelylaitokselta.

Maaseudun yritysten ja alkutuotannon sekä kalatalouden koronarahoituksen haku avautui elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksissa 18.toukokuuta ja maanantaihin 25.5. mennessä hakemuksia oli saapunut yhteensä noin 360 kappaletta.

Näistä maaseudun yritysten väliaikaisen tuen hakemuksia oli noin 180 ja arvoltaan ne olivat yhteensä 1,6 miljoonaa euroa.

Alkutuotannon väliaikaisen tuen hakemuksia oli noin 150 kappaletta ja niiden yhteisarvo oli 1,4 miljoonaa euroa.

Kalatalouden väliaikaisen tuen hakemuksia oli saapunut kolmisenkymmentä kappaletta. Tukea niissä haettiin yhteensä noin 0,6 miljoonan euron arvosta.

Kaakkois-Suomen ely-keskuksen maaseutupalvelut -yksikön päällikön Jyrki Pitkäsen mukaan hakemuksia on päästy käsittelemään heti. Hakemusmäärissä on ollut alkuvaiheessa melko suuria eroja alueiden välillä. Eniten maaseudun yritysten ja alkutuotannon väliaikaisen tuen hakemuksia on saatu Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen ely-keskusten alueella.

Ruuhkautumista käsittelyssä ei näyttäisi syntyvän. Myös maksatukset on saatu nopeasti käyntiin.

Maaseudun yritysten väliaikaista tukea ovat saaneet muun muassa juuston valmistaja ja maatilalla toimiva ratsutalli. Alkutuotannon väliaikaista tukea on myönnetty esimerkiksi perunan suoramyyntiä ravintoloille harjoittavalle maatilalle.

Kalatalouden väliaikaista tukea hakeneiden osalta päätöksiä tehdään nyt kuluvalla viikolla. Lapin ely-keskuksen kalatalouspäällikkö Mika Oraluoma kertoo, että hakemuksia on tullut vähän eikä hakemusten käsittelyssä ole syntymässä ruuhkaa.

Hakemusten täyttämiseen saa neuvoja sekä ely-keskusten valtakunnallisesta neuvontapuhelimesta että alueellisista ely-keskuksista.

Maaseudun yritysten väliaikaista tukea voivat hakea yritykset, jotka toimivat samalla y-tunnuksella maatilan kanssa ja harjoittavat muuta yritystoimintaa kuin maataloutta, metsätaloutta tai kalataloutta. Tukea voivat hakea myös maataloustuotteiden jalostusta ja myyntiä harjoittavat alle 10 henkilöä työllistävät yritykset.

Maataloustuotteita ovat esimerkiksi meijerituotteet, myllytuotteet, teurastamotuotteet ja lihavalmisteet, vihannekset, kasvikset, marjat ja sienet sekä näistä valmistetut tuotteet, rehut ja lemmikkieläinten ruoka.

Alkutuotannon väliaikaista tukea voivat hakea esimerkiksi erikoistuneet maatilat, porotilat ja puutarhatilat, jotka myyvät tuotteitaan suoraan ravintoloille tai muille ostajille ja joiden tuotteiden menekki on pysähtynyt tai merkittävästi pienentynyt koronakriisin vuoksi.

Kalatalouden väliaikaista tukea voidaan myöntää Manner-Suomessa ryhmän I kaupallisille kalastajille ja Ahvenanmaalla päätoimisille kaupallisille kalastajille. Lisäksi tukea voidaan myöntää koko maassa kalankasvatusta, kalan jalostusta sekä kalan tukku- ja vähittäiskauppaa harjoittaville yrityksille.

Tukea voidaan myöntää vain sellaisille yrityksille, joilla on ollut edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ennen koronakriisin alkua.