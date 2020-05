Uutissuomalainen: Korona-aika on lisännyt tarvetta perustoimeentulotuelle ja yleiselle asumistuelle

Yleisen asumistuen hakemusten määrä pomppasi reilusti ylöspäin heti maaliskuun puolivälissä, jolloin epidemian poikkeusolot alkoivat. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Korona-aika on lisännyt tarvetta työttömyysturvan lisäksi Kelan maksamalle perustoimeentulotuelle ja yleiselle asumistuelle, kertoo Uutissuomalainen.

Perustoimeentulotukea sai huhtikuussa yli 11 000 kotitaloutta, jotka eivät olleet saaneet sitä edellisten 12 kuukauden aikana. Määrä kasvoi noin 2 500 kotitaloudella eli 29 prosentilla maaliskuusta.

Tukea sai huhtikuussa yhteensä noin 232 500 henkilöä eli 4,2 prosenttia väestöstä. Edellisen kerran tuensaajia oli näin paljon viime kesänä. Perustoimeentulotukea saavien määrä kasvaa yleensä kesäisin, kun nuoret ovat päättäneet opintonsa.

Yhä useampi on koronakriisin aikana hakenut Kelasta myös yleistä asumistukea. Hakemusten määrä pomppasi reilusti ylöspäin heti maaliskuun puolivälissä, jolloin epidemian poikkeusolot alkoivat. Sen jälkeen yleisestä asumistuesta on jätetty lähes 142 000 hakemusta. Lisäystä on kolmannes viime vuoden samaan ajanjaksoon verrattuna.