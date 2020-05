Lihajalostaja Snellman rakennuttaa uuden pakkasvaraston ja kasvattaa Pietarsaaren tehtaan yhteydessä olevan pakastekapasiteetin noin nelinkertaiseksi

Tällä hetkellä vientiin menevää tavaraa lukuun ottamatta Snellmanin kaikki pakastetavarat säilytetään varastoissa ympäri Suomea. Uuden varaston on määrä valmistua ensi keväänä.

Esko Keski-Vähälä

"Pakkasvaraston toteutuminen juuri nyt on iso strateginen investointi. Meillä on edessämme hankinnan kannalta ennätysvuosi ja tulemme käsittelemään historiallisen suuria volyymejä", Snellmanin Lihanjalostuksen toimitusjohtaja Roland Snellman sanoo.

Lihanjalostaja Snellman investoi uuteen pakkasvarastoon, jonka myötä sen Pietarsaaren tehtaan yhteydessä oleva pakastekapasiteetti kasvaa noin nelinkertaiseksi nykyiseen verrattuna. Investoinnin arvo on voin neljä miljoonaa euroa.

Varaston on määrä valmistua ensi keväänä. Snellmanin mukaan uuden varaston ansiosta varastointikuljetukset ympäri Suomea vähenevät merkittävästi.

Tällä hetkellä Snellmanin pakkasvarastossa Pietarsaaressa säilytetään vain vientiin menevää tavaraa. Kaikki pakastusta vaativa tavara on sijoitettuna varastoihin ympäri Suomea.

"Pakkasvaraston toteutuminen juuri nyt on iso strateginen investointi. Meillä on edessämme hankinnan kannalta ennätysvuosi ja tulemme käsittelemään historiallisen suuria volyymejä. Vaikka tuorelihaketjussa pakastamista pyritään välttämään, on toimiva pakkasprosessi elintärkeä osa tulevan ja lähtevän tavaran toimivaa hallinnointia", Snellmanin Lihanjalostuksen toimitusjohtaja Roland Snellman toteaa tiedotteessa.

