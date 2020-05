Vaatteiden verkkokauppa saattaa olla koronakevään voittaja – puolet suomalaisista osti keväällä verkosta joitain tuotteita ensimmäistä kertaa

Petteri Kivimäki

Lähes 90 prosenttia vaatteita tänä keväänä ensi kertaa verkosta ostaneista aikoo jatkaa verkko-ostamista pandemian jälkeenkin. Arkistokuva.

Yli puolet suomalaisista on ostanut tänä keväänä netistä tuotteita, joita ei ole aiemmin ostanut verkosta, kertoo Kantarin ja Columbia Roadin tekemä tuore kysely.

Jonkin tuotteen ensi kertaa ostaneista 73 prosenttia aikoo ostaa kyseisiä tuotteita verkosta jatkossakin. Eniten ostettuja olivat vaatteet ja asusteet.

Vaatteita osti ensimmäistä kertaa viidennes vastaajista. Heistä 89 prosenttia ilmoitti aikovansa jatkaa niiden ostamista verkosta pandemian jälkeenkin. Vaatteiden verkkokauppa saattaa siis olla koronakevään voittajia.

Seuraavaksi eniten ostettiin ruokaa, ravintola-annoksia, hygienia- ja kauneustuotteita sekä elektroniikkaa. Columbia Roadin Suomen-liiketoimintajohtaja Eero Martela pitää tätä merkittävänä signaalina.

“On todella merkittävää, että yli puolet suomalaisista on korona-aikana hankkinut tuotteita, joita ei ole aiemmin ostanut netistä. Vielä kiinnostavampaa on se, että heistä lähes kolme neljästä aikoo jatkaa näiden tuotteiden verkko-ostamista. Tämä on valtava – ja pysyvältä vaikuttava – harppaus suomalaiselle verkkokaupalle”, Martela toteaa tiedotteessa.

Etenkin lapsiperheet ostivat ensi kertaa netistä vaatteita sekä ruokaa ja ravintola-annoksia. Ravintola-annosten ensikertaostajista yli 60 prosenttia aikoo jatkaa niiden ostamista verkosta.

“Kysymys kuuluu, miten verkkokauppiaat pystyvät pitämään uusista asiakkaista ja heidän uusista rutiineistaan kiinni? Tämä määrittelee suomalaisen kuluttajakäyttäytymisen tulevaisuuden”, Martela pohtii.

Kantarin ja Columbia Roadin tekemään kyselyyn vastasi yli tuhat 16-64 -vuotiasta suomalaista viikolla 20. Kyselyn virhemarginaali on 3 prosenttiyksikköä.