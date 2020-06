Kemianteollisuus liputtaa ilolla hallituksen lupaamaa 150 miljoonan euron tukea Kemin biotuotetehtaan väyläinvestointeihin

Kemianteollisuuden Mika Aalto :"On tärkeää, että hallitus kohdentaa rahoitusta kasvuun ja investointeihin. Toivottavasti Metsä Group päättää investoida Kemiin."

Kemianteollisuus ry, Sini Pennanen

Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mika Aalto pitää hyvänä, että elvytystä suunnataan uutta kasvua tuoviin investointeihin. "Investointi tarkoittaa rahoituksen kohdentamista siten, että raha tulee takaisin ja sille saadaan tuottoa."

Hallitus päätti tiistaina ennätysmäisestä 5,5 miljardin euron lisäbudjetista, jonka osana se aikoo edistää Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaan toteuttamista sijoittamalla 150 miljoonaa euroa tehtaan edellyttämään infraan.

Kevään toimialakatsauksensa keskiviikkona esitellyt Kemianteollisuus ry tervehtii Kemin biotuotetehtaalle ehdollisena luvattua tukea tehdasinvestoinnin tarvitsemille väyläinvestoinneille.

"Mielestämme on tärkeää, että lisäbudjetin hankkeet kohdistuvat kasvuun ja investointeihin. Toivottavasti Metsä Group päättää investoinnista Kemiin. Voin liputtaa biotuotetehtaan tukemista (väyläinvestoinnein), se linkittyy kemianteollisuuteen, Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mika Aalto kommentoi suurhanketta.

Rahoituksella parannettaisiin rautateitä, tiestöä ja satamia koko tehtaan puunhankinta-alueella. Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) sanoi uskovansa, että Suomessa riittää puuta jalostettavaksi.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) kertoi MT:n haastattelussa tiistain budjetti-infon jälkeen, että kyseessä on ehdollinen paketti, mikä tarkoittaa sitä, että valtion investointi toteutuu, jos Metsä Group tekee päätöksen laitoksen sijoittamisesta. Kyseessä on toteutuessaan pohjoisen pallonpuoliskon suurin puunjalostuslaitos.

Kemianteollisuus nousi viime vuonna Suomen suurimmaksi vientitoimialaksi ohittaen metsäteollisuuden. Kemia- metsä- ja sähkö- ja elektroniikkateollisuus ovat vuorotelleet suurimpana vientitoimialana. Edellisen kerran Kemianteollisuus oli suurin vientitoimiala vuodet 2011–2015, finanssikriisin jälkeen.

Kemianteollisuuden tavaravienti vuonna 2019 oli 12,4 miljardia euroa. Tammi–maaliskuussa 2020 kemianteollisuuden jäsenyritysten vienti supistui seitsemällä prosentilla, ja oli 2,8 miljardia euroa.

Tammi-helmikuun pudotuksen jälkeen maaliskuu yllättäen palautui edellisvuoden tasolle. Kasvua oli helmikuuhun verrattuna kaikissa päätuoteryhmissä ja vuodentakaiseen verrattuna erityisesti lääkkeissä.

Esimerkkinä Aalto mainitsee desinfiointiaineiden viennin kasvun:

"Alalle tuli kymmenkunta uutta toimijaa. Ne, jotka aiemminkin ovat tuottaneet desinfiointiaineita, ovat siirtyneet kolmeen vuoroon tuotannossaan."

Koronavirusepidemian vaikutukset vaihtelevat kemianteollisuuden yrityksissä. Suurimmalla osalla alan yrityksistä menee vielä normaalisti tai hyvin, mutta tilanteen arvioidaan heikkenevän lähikuukausien aikana ja koko vuoden liikevaihdon laskua ennakoi 75 prosenttia yrityksistä. Kolmannes yrityksistä arvioi koronan leikkaavan investointeja Suomeen seuraavan kolmen vuoden aikana.

Toukokuisen kyselyn perusteella puolet alan yrityksistä suunnittelee tai on tehnyt lomautuksia. Tyypillinen lomautusaika on 90 vuorokautta.

Toukokuun lopussa tehdyn jäsenkyselyn mukaan yrityksistä 75 prosenttia ennakoi koko vuoden liikevaihdon laskua ja toisaalta 16 prosenttia nousua verrattuna odotuksiin ennen koronakriisiä.

"Koronakriisi on osoittanut, että kemianteollisuus on huoltovarmuuskriittinen toimiala, jolle on kysyntää ja tarvetta myös kriisiaikoina. Valtaosa yrityksistä arvioi kuitenkin tälle vuodelle tilanteen heikkenemistä ja liikevaihdon laskua", kuvaa tilannetta Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mika Aalto.

Kemianteollisuus toimittaa tuotteitaan lähes kaikille toimialoille.

Kemianteollisuuden osuus teollisuuden tuotannosta ja tavaraviennistä on noin viidennes. Suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta toimialan yritykset työllistävät lähes 100 000 suomalaista.

Kemianteollisuuteen lasketaan Suomessa kemian prosessiteollisuus, öljytuotteet sekä muut kemian tuotteet kuten lääkkeet, kosmetiikka, pesuaineet, maalit, muovi- ja kumituotteet.

Kemianteollisuus ry:llä on lähes 400 jäsenyritystä sekä 13 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä.

