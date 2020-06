Yhdysvallat pitää korkonsa alhaalla todennäköisesti seuraavat pari vuotta

Yhdysvaltain keskuspankki aikoo pitää ohjauskorot lähellä nollaa kunnes on varmaa, että maan talous on selvinnyt viimeaikaisista tapahtumista. LEHTIKUVA/AFP

Yhdysvaltain keskuspankki Fed pitää ohjauskorkonsa todennäköisesti lähellä nollaa vuoden 2022 loppuun asti, ennustavat keskuspankin asiantuntijat Financial Timesin mukaan.

Tiedonannossaan Fedin markkinakomitea sanoo, että se on sitoutunut käyttämään kaikkia keinoja Yhdysvaltojen talouden tukemisessa vaikeina aikoina ja pitää ohjauskorot lähellä nollaa kunnes on varmaa, että talous on selvinnyt viimeaikaisista tapahtumista.

Fed ennustaa, että Yhdysvaltojen talous supistuu tänä vuonna 6,5 prosenttia ja työttömyysprosentti on noin 9,3 prosenttia.