Journalisti: Helsingin Sanomat lakkauttaa Vauva-lehden – suosittu keskustelupalsta on jäljellä

Perusteluna on, että nuoret aikuiset käyttävät digitaalista mediaa ja etsivät tietoa verkosta.

Vauva-lehti / Kuvitus: Juho Leskinen

Vauva-lehti on ilmestynyt 28 vuotta.

Helsingin Sanomat lakkauttaa Vauva-lehden, kertoo Journalisti-lehti.

Vauva-lehteä on julkaistu vuodesta 1992, ja viimeinen numero ilmestyy syyskuussa.

Helsingin Sanomien feature-sisällöistä vastaava päätoimittaja Anu Ubaud perustelee lakkautusta sillä, että lehden noin kolmikymmenvuotiaista koostuva kohderyhmä kuluttaa painetun median sijasta digitaalista mediaa ja etsii nopeasti apua netistä. Helsingin Sanomat aikookin houkutella kohderyhmän maksamaan digitaalisesta sisällöstä.

Muutos ei johda irtisanomisiin. Vauvan ja Meidän Perhe -lehden toimitukset yhdistettiin Helsingin Sanomien toimitukseen viime syksynä yhteiseen perhetiimiin. Meidän Perhe jatkaa edelleen ilmestymistään, ja sitä vahvistetaan.

Vauva-lehti on tunnettu Vauva.fi-sivustostaan, jolla on ollut kuukaudessa yli miljoonaa käyttäjää. Huhtikuusta lähtien Vauvan ja Meidän Perheen omia sivustoja ei ole enää ollut, vaan niiden sisällöt on julkaistu Helsingin Sanomien sivustolla.

Vauva.fi-sivustolta on nyt poistettu kaikki aiemmin julkaistu journalistinen materiaali, mutta keskustelupalsta on jäljellä, samoin kuin Ovulaatio- ja Raskauslaskurit.