Valtiovarainministeriö julkaisi taloudellisen katsauksensa: Tuotanto laskee kuusi prosenttia ja kulutus palautuu ennalleen vuoden 2021 alussa

Hanna Linnove

Korttimaksamisen arvo on Nordean ja Osuuspankin mukaan palautunut koronaa edeltäneelle tasolle.

Valtionvarainministeriö julkisti tiistaiaamuna valtion talousnäkymiä, talouspolitiikkaa ja julkista taloutta koskevan katsauksen. Suomen talous tulee koronaviruksen rajoittamistoimien takia supistumaan tänä vuonna huomattavasti. Kokonaistuotanto tulee laskemaan valtiovarainministeriön ennustuksen mukaan noin kuudella prosentilla.

Finanssineuvos Jukka Railavon mukaan merkittävin katsauksessa tehty oletus on, että epidemia hiipuu vähitellen pois eikä syksyllä tule uutta epidemia-aaltoa. Synkän huhtikuun jälkeen monet kulutuksen mittarit kääntyivät toukokuussa jo nousuun. Railavon mukaan näkymät ovat kuitenkin yhä epävarmoja, koska tilastotietoja ei ole vielä käytössä kuin toiselta vuosineljännekseltä.

Raivalon mukaan etenkin ulkomaan kysyntä on supistunut oletettua voimakkaammin. Sen sijaan kulutus ja palveluiden kysyntä on supistunut oletettua maltillisemmin. Esimerkiksi korttimaksamisen arvo on Nordean ja Osuuspankin mukaan palautunut kriisiä edeltävälle tasolle.



Rajoitusten purkaminen kesäkuussa kääntää Raivalon mukaan palveluiden kulutuksen kasvuun kolmannella neljänneksellä. Tavaroiden ja palveluiden kulutus palautuu vuoden 2019 tasolle vuoden 2021 alussa.

Kaikilta osin kulutuksen ei odoteta palautuvan yhtä nopeasti. Esimerkiksi matkustamiseen liittyvien palveluiden kulutuksen palautuminen tulee kestämään pidempään.

Työttömyys on kääntynyt epidemian aikana selvään nousuun. Lomautusten määrä on kasvanut ennätyksellisesti. Työttömyysaste nousee Raivalon mukaan 9,0 prosenttiin vuonna 2021 ja on vuonna 2022 8,8 prosenttia. Työllisyysasteen arvellaan jäävän vuonna 2022 71 prosenttiin.



Finanssineuvos Marja Paavonen avasi tarkemmin julkisen talouden ennustetta. Paavosen mukaan julkisen talouden alijäämä syvenee yli 8 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Lähivuosina alijäämä tulee pienenemään, mutta jää silti mittavaksi.

Koronavirustilanteen vuoksi päätetyt menolisäykset ovat yhteensä n.5 miljardia euroa vuonna 2020. Paavosen mukaan julkinen talous velkaantuu nyt nopeasti, ja velkasuhteen kasvu jatkuu koko 2020-luvun ajan. tänä vuonna julkinen velka kasvaa noin 20 miljardilla eurolla. Velkaantumisen vakauttaminen edellyttäisi julkisen talouden vahvistamista noin 5 miljardilla eurolla.

Valtiovarainministeriön osastopäällikkö Mikko Spolanderin mukaan ennusteessa Suomen kokonaistuotanto supistuu 6 prosenttia tänä vuonna. Talouden toipumisen määrittää kuluttajien ja yrittäjien luottamus omaan toimeentuloon tulevaisuudessa. Sekä Spolander että Raivalo korostivat, että Epidemian uudelleen puhkeaminen on ennusteiden merkittävin alasuuntainen riski.

Spolanderin mukaan velkasuhteen tarvitaan talouden tuotantopotentiaalia kasvattavien rakenteellisten toimien lisäksi toimia, jotka lisäävät valtion julkisen talouden tuloja tai vähentävät menoja rakenteellisia toimia varmemmin

Suoriin sopeutustoimiin perustuva finanssipolitiikka ei kuitenkaan pidä olla ensisijainen keino talouden tasapainottamiseksi