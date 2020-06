Lähes 240 000 suomalaista hakenut korona-aikana joustoa lainanhoitoon

Jaana Kankaanpää

Viimeisen kolmen kuukauden aikana hakemuksia lainan maksun joustoihin on tullut poikkeuksellisen paljon.

Suomalaisille pankeille on tullut noin 270 000 hakemusta lainanlyhennysvapaista tai muista joustoista maaliskuun 6. ja kesäkuun 12. päivän välisenä aikana. Asiasta kertoo Finanssiala ry, joka on kerännyt tiedot suomalaisilta pankeilta.

Yli 238 000 jätetyistä hakemuksista on henkilöasiakkailta, ja niistä valtaosa koskee asuntolainaa. Yrityksiltä hakemuksia on tullut noin 32 000. Hakemuksista suuri osa on käsitelty, ja Finanssialan mukaan lähes kaikki niistä on hyväksytty.

Kesäkuussa uusien hakemusten määrä on tasaantunut niin henkilö- kuin yritysasiakkaidenkin osalta.

”Jokainen pankki päättää itse, minkälaisia helpotuksia se tarjoaa, ja tekee niitä koskevat päätökset itsenäisesti arvioiden asiakkaidensa tilanteen tapauskohtaisesti", Finanssiala ry:n johtaja Veli-Matti Mattila kertoo.

Hänellä on luottoa myös koronaviruksen jälkeiselle ajalle:

"Kun kriisin akuutti vaihe on ohi, pankit ovat valmiita rahoittamaan talouden jälleenrakennusta ja sitä kautta uuden hyvinvoinnin luomista Suomeen.”