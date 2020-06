Lidlin etuohjelma käynnistyy – toimii älypuhelimeen ladattavassa sovelluksessa

Lidl

Jo aiemmin Lidlillä on ollut etuohjelmia muualla maailmassa.

Kauppaketju Lidl käynnistää oman etuohjelmansa Suomessa huomenna torstaina. Lidl Plus -etuohjelma toimii älypuhelimeen ladattavassa sovelluksessa.

Sovelluksen kautta rekisteröitynyt asiakas saa Lidlin mukaan käyttöönsä jatkuvasti uusia etuja ja palveluita. Etuohjelmaan kuuluvaa digitaalista asiakaskorttia käytetään niin, että kassalla asiakas skannaa sen erilliseen lukijaan.

Jo aiemmin Lidlillä on ollut etuohjelmia muualla maailmassa, ja nyt siis myös suomalaiset saavat oman etuohjelmansa. Lidlin kansainvälinen etuohjelma Lidl Plus on nyt myös suomalaisten saatavilla.

"Suomalaisten lompakot ovat täynnä erilaisia etukortteja. Halusimme oman etuohjelmamme digitaaliseen muotoon, jotta se kulkee ketterästi mukana. Sovelluksen avulla pystymme myös olemaan aktiivisesti vuorovaikutuksessa etuasiakkaidemme kanssa", Lidl Suomen kaupallinen johtaja Mikko Forsström kommentoi tiedotteessa.

Lidlin etuohjelman oli alkuperäisen suunnitelman mukaan tarkoitus käynnistyä jo kevään aikana.

Lue lisää:

Lidl aikoo haastaa Keskon ja S-ryhmän omalla etuohjelmallaan – palvelua testataan parhaillaan