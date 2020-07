Kotimaan matkailijat täyttävät hotellihuoneet maakunnissa

Saara Lavi

"Yöpymismäärien perusteella Savonlinnan yöpymisten määrä on toistaiseksi ollut yllättävän kovaa", kertoo SOK:n Harri Ojanperä.

SOK:n matkailu- ja ravintolaliiketoiminnan ketjuohjauksesta vastaava johtaja Harri Ojanperä myöntää olevansa positiivisesti hämmästynyt erityisesti Savonlinnan matkailun suhteen:

"Ennustin vielä ennen kesää, kun Savonlinnan Oopperajuhlat ja Sulkavan Soudut oli peruutettu, ettei siellä millään pystytä korvaamaan matkailijoiden puutetta. Yöpymismäärien perusteella Savonlinnan yöpymisten määrä on toistaiseksi ollut yllättävän kovaa", kertoo SOK:n Harri Ojanperä.

S-ryhmällä on Savonlinnassa kaksi hotellia, Seurahuone ja Kesähotelli Tott.

Savonlinna onkin ollut yksi kotimaan matkailun vetureista. Ojanperän mukaan huoneiden käyttöaste on pysynyt hyvänä, 70–80 prosentissa ilman Oopperajuhliakin.

Sokos Hotels toimii Suomessa 29 paikkakunnalla. Hotelleja on 45 sekä hotellit Pietarissa ja Tallinnassa.

Savonlinnassa peruutettiin oopperajuhlat, Porissa Jazzit ja Suomi Areena.

Kesäsesonki on hotelleilla hyvin kaksijakoinen: muu Suomi pärjää suhteellisen hyvin koronahiljaisuuden jälkeen kotimaan matkailijoiden varassa. Pääkaupunkiseudun kansainväliselle hotellitarjonnalle ei riitä kysyntää. Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa on yhä useita hotelleja kiinni asiakkaiden puuttuessa.

Kotimainen matkailukesä tuli kuin tulikin. SOK avasi uuden hotellin Turun Kupittaalla heinäkuun alussa. Ojanperä kertoo, että lähes 200 huoneen Original Sokos Hotel Kupittaa oli ensimmäisenä yönä sataprosenttisesti täynnä. Käyntiasteet ovat senkin jälkeen pysyneet hyvinä.

Ulkomaalaisten matkailijoiden puuttuminen näkyy etenkin pääkaupunkiseudulla.

Kun koronan vuoksi tapahtumat, kokoukset ja kongressit on peruutettu tai siirretty tulevaisuuteen, se näkyy: Hiljaisimmillaan huhtikuun puolessa välissä suurimpien hotelliketjujen, S-ryhmän sekä Scandicin, huonevaraukset koko Suomessa olisivat riittäneet täyttämään vain yhden keskikokoisen hotellin.

"Ulkomaiset turistit puuttuvat myös Lapista – muu Suomi on pärjännyt hyvin. Pääkaupunkiseudun (hotelli-)tarjonnan määrää ei millään pysty korvaamaan kotimaan matkailijoilla", arvioi nyt tilannetta SOK:n Ojanperä.

Pääkaupunkiseutu on Suomen matkailun vetureista suurin – ja myös eniten riippuvainen ulkomaisista vierailijoista. Kansainvälinen liikenne reittilentoineen on vasta alkavasta viikosta käynnistymässä. Ojanperän tuntuman mukaan kesä on jo liian pitkällä, että ulkomaiset turistivirratkaan ennättäisivät valita Suomen matkakohteekseen.

Sekä S-ryhmä että Pohjoismaiden suurin hotelliketju Scandic seuraavat tarkoin matkailukysynnän elpymistä. Hotelleja ketjut avaavat sitä mukaa, kun kysyntää riittää.

S-ryhmällä on Helsingissä kolme hotellia edelleen suljettuna asiakkaiden puutteen vuoksi. Myös Original Sokos Hotel Vantaa on kiinni. Espoossa Tapiola Gardenin hotelliryhmä avaa 3. elokuuta. Myös Radisson Blu Hotel Espoo on yhä kiinni.

Lue lisää: Pohjoismaiden suurin hotelliketju Scandic: "Tilaa riittää, saa tulla!"

Maan suurimmat hotelliketjut tuskailevat talouden sulkutilaa: "Koko Suomen varauskantamme mahtuisi yhteen keskikokoiseen hotelliin"

https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/talous/artikkeli-1.1066462