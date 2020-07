Puoli miljoonaa suomalaista käyttää Lidl Plus -sovellusta

Sovellus on lähes kuukauden ajan ollut Suomen ladatuin ilmainen appi.

Jarmo Palokallio

Lidl Plus -sovelluksella on jo puoli miljoonaa suomalaista käyttäjää.

Lidl Plus -etusovellus on ollut ladattavissa kesäkuun loppupuolelta lähtien. Tuosta hetkestä alkaen sovellus on saavuttanut suuren suosion.

Sovelluksessa oleva kortti skannataan QR-koodin avulla. Kortti on aina henkilökohtainen.

Ensimmäisen vuorokauden aikana sovellukseen oli rekisteröitynyt 75 000 käyttäjää.

"Puoli miljoonaa käyttäjää on ylittänyt kaikki odotuksemme. Digitaalisuus on tulevaisuuden suunta ja olemme panostaneet siihen. Suomalaiset ovat selkeästi digitaalisissa taidoissaan aivan omaa luokkaansa, joka näkyy rekisteröityneiden määrässä", sanoo Lidl Plus -tiimin projektipäällikkö Niklas Harki.

Asiakas saa sovelluksen kautta ajankohtaista tietoa, palveluita ja etuja. Sovelluksessa on monia ominaisuuksia, kuten erilaisia etukuponkeja, kuitit digitaalisessa muodossa, myymälähakutoiminto sekä muita erilaisia ominaisuuksia käyttöönsä.

Lidl Plus on kansainvälinen etuohjelma, joka on käytössä useissa Lidl-maissa. Sovellus toimii myös muissa Lidl -maissa.