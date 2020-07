Suomalaisyritykset arvioivat suhdanteen heikentyvän entisestään

Jaana Kankaanpää

Elinkeinoelämän Keskusliiton suhdannebarometristä selviää, että vaisuimmat suhdanneodotukset ovat Pohjanmaalla ja toiveikkaammat Hämeessä.

Suhdannebarometrissa suomalaisyritykset arvioivat suhdanteen heikentyneen entisestään kesän aikana. Talouden asteittainen palautuminen on vähitellen käynnissä, sillä suhdanneodotukset ovat nousseet selvästi kevään syvimmistä pohjakosketuksista.

Suomessa arviot BKT:n supistumisesta tänä vuonna ovat vakiintuneet noin kuuden prosentin tuntumaan, mutta mahdollinen toinen aalto tai muut yllätykset heikentäisivät kasvunäkymiä entisestään.

Syksyn osalta tilanne on siis vielä hyvin epävarma.

”Suomessa suhdannetilanne on heikentynyt kesän aikana entisestään, mutta onneksi suhdannenäkymät ovat palautumassa parempaan. Koronakriisi kohtelee toimialoja hyvin eri tavalla. Palvelut palautuvat rajoitustoimien helpottaessa ensimmäisinä, kaupan ala on pärjännyt kuluttajakysynnän vetämänä varsin hyvin, mutta teollisuudessa ja rakentamisessa tilanne on vasta kärjistymässä. Eritahtisuus pitkittää talouden palautumista niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin”, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n johtava ekonomisti Sami Pakarinen sanoo.

Suhdanneodotukset ovat nousseet saldolukuun -11, kun huhtikuussa oltiin synkässä -59 pisteen tasolla. Palvelualalla näkymiä kuvaava saldoluku nousi jo melkein nollan tuntumaan. Näin ollen näkymien perusteella koronakriisin pahin vaihe alkaa olla takanapäin. Tästä huolimatta tuotanto-, myynti- ja henkilöstöodotukset ovat edelleen hyvin heikot.

”Pudotus teollisuuden uusissa tilauksissa onneksi pysähtyi heinäkuussa, mutta henkilöstöodotukset lupaavat heikkoa kehitystä työllisyyttä ajatellen. Hyvä muistaa, että virus kiihdyttää yhä maailmalla ja talousennusteissa mahdollista toista aaltoa ei ole juurikaan huomioitu. Syksystä voi hyvinkin tulla epidemian toisen aallon myötä vielä vaikea, koska kriisin pitkittymisen myötä vaikutukset kertaantuisivat”, Pakarinen jatkaa.

Koronaviruksen myötä kysyntä on hiipunut ja tämä näkyy yritysten vastauksissa. Riittämättömän kysynnän mainitsi ongelmaksi yli 40 prosenttia yrityksistä. Teollisuudessa kysynnän puutteesta raportoi peräti 57 prosenttia. Vientiteollisuuden ongelmiin on syytä varautua myös erilaisten tukitoimien avulla, arvioidaan barometrissä.

Erityisesti rakennusyritykset arvioivat suhdannetilanteensa hidastuneen vielä entisestään kesän aikana. Ilman koronavirustakin tahti olisi hidastumassa pitkän noususuhdanteen päätteeksi, mutta koronavirustilanne kiihdytti suhdanteen laskua.

Suhdannebarometristä nähdään kuitenkin myös alueelliset erilaisuudet. Kaikkein vaisuimmat suhdanneodotukset ovat Pohjanmaalla, jossa jopa 34 prosenttia vastanneista yrityksistä arvio tilanteen heikkenemistä entisestään. 61 prosenttia arvio tilanteen kuitenkin pysyvän ennallaan.

Hämeessä suhdannenäkymät ovat kirkastuneet selvästi kesällä, mutta suhdanteiden ennakoidaan pysyvän lähikuukausina kuitenkin yhä vaisuina. Suhdannenäkymien uusin saldoluku oli -8, kun vastaava saldoluku oli huhtikuussa -72. Heikkenemistä ennakoi 26 prosenttia vastanneista yrityksistä kun taas 18 prosenttia odotti suhdanteiden kohentumista.

Tuotanto- ja myyntiodotukset ovat yhä heikot kaikilla päätoimialoilla. Riskit taloudessa jatkuvat, vaikka viruksen toista aaltoa ei tulisikaan.