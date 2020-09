Kemianteollisuus kesti suhdannekuopan suhteessa paremmin – nousi Suomen viennin ykköseksi ohi metsäteollisuuden

Kimmo Haimi

UPM:n Kaipolan sanomalehtipaperia tuottava tehdas on ollut myös suuri paperikemikaalien käyttäjä. Kaipolan sulkeminen vaikuttaa näin myös kemianteollisuuteen.

Kemianteollisuuden liikevaihto laski huhti–kesäkuussa runsaan neljänneksen koronakriisin vaimentamana. Suurin vaikutus oli öljytuotteiden hinnan laskulla, joka vaikutti sekä toimialan tuontiin että vientiin. Öljytuotteiden viennin arvo putosi toisella neljänneksellä 53 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Kemianteollisuuden yritysten ja alojen liikevaihdon kehityksessä on vaihtelua: Koronaepidemian myötä lääketeollisuuden liikevaihto on jopa kasvanut, mutta koko kemian alan liikevaihto on kuitenkin pienentynyt.

Myös viennin arvo putosi vuoden toisella neljänneksellä. Kemianteollisuuden viennin arvo oli 28 prosenttia vuodentakaista pienempi. Koko alkuvuoden viennin arvo oli 5,2 mrd. euroa, mikä jäi 18 prosenttia edellisvuodesta. Viidesosa Suomen tavaraviennistä on kemianteollisuuden tuotteita.

Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtajan Mika Aallon mukaan kemianteollisuuden tilauskanta on pysynyt teollisuuden keskitasoa parempana. Silti 36 prosenttia kemianteollisuuden jäsenyrityksistä kertoo kysynnän heikentyneen paljon.

"Matalasuhdanne jatkuu" Aalto tulkitsee jäsenyritysten antamia arvioita. Kemianteollisuudella on Suomessa 400 jäsentyritystä ja 13 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä. Ala työllistää lähes 100 000 suomalaista ja investoi vuositasolla yli miljardi euroa.

Kemianteollisuus on kuluvan vuoden aikana ohittanut metsäteollisuuden Suomen suurimpana vientitoimialana. Metsäteollisuus piti ykköstilaa hallussaan vuodesta 2015 lähtien. Toimialat ovat vuorotelleet Siuomen vientiveturin paikalla. Nokian puhelinviennin vielä vetäessä, elektroniikka- ja sähköteollisuus oli viennin suvereeni ykkönen vuoteen 2010 saakka.

Metsäteollisuuden matalasuhdanne ja paperin kysynnän lasku tuntuu myös paperikemikaalien kysynnässä.

Kemianteollisuuden jäsenyrityksistä 30 prosenttia arvioi toimialan suhdannekyselyssä lähiajan investointiensa joko peruuntuvan tai siirtyvän. Toimialan yritykset ovat silti julkistaneet mittavia investointeja myös kuluvana vuonna: Bayerin lääketehdas Turkuun 35 miljoonaa euroa, Sievin jalkine 10 miljoonaa euroa, Harjavallan Nornickelin ja Basfin hanke yhteensä noin 400 miljoonaa euroa. Kemianteollisuus investoi yli miljardin vuodessa Suomeen, josta tutkimukseen ja kehitykseen yli 400 miljoonaa euroa.

Syyskuun budjettiriihestä kemianteollisuus odottaa hallitukselta teollisuuden sähköveron laskua EU:n minimiin ja päästökauppakompensaation jatkamista.

"Myös muut energiaan liittyvät verotusratkaisut ovat kustannuskilpailukyvyn kannalta ratkaisevia, Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mika Aalto sanoo.

Toimiala toivoo myös investointiohjelmaa, joka tukee teollisuuden investointeja ja vähäpäästöisemmän teknologian käyttöönottoa esimerkiksi vetytalouden kehittämisenä.

Business Finlandin lisäresurssointikin olisi tarpeen, sekä työllisyyttä edistävät konkreettiset toimet, toimiala lähettää terveisinä hallituksen 14.–15 syyskuuta käytäviin ensi vuoden budjettineuvotteluihin.

Jukka Pasonen