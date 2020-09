Palkansaajien tutkimuslaitos: Suomen työllisyyspalvelut muita Pohjoismaita huonommalla tolalla

Yhtä työvoimatoimiston työntekijää kohden Suomessa on merkittävästi enemmän työttömiä kuin vertailumaissa.

PT uskoo, että selitys paremmalle työllisyystilanteelle vertailumaissa liittyy parempiin työvoima- ja koulutuspalveluihin. Lehtikuva / Olivia Ranta

Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) mukaan muissa Pohjoismaissa on parempi työtilanne kuin Suomessa. PT:n tuoreen vertailun mukaan muissa Pohjoismaissa on myös Suomea kireämpi verotus sekä vähintään yhtä antelias työttömyysturva.

"Vertailumaissa verotus on Suomea kireämmällä tasolla ja työttömyysturva ei ole vähemmän anteliasta, joten maavertailuista (tai taloustieteellisestä tutkimuksesta) ei saa uskottavaa selitystä Suomen heikommalle työllisyystilanteelle, toisin kuin Suomessa usein esitetään", PT kertoo vertailussaan.

PT uskoo, että selitys paremmalle työllisyystilanteelle vertailumaissa liittyy parempiin työvoima- ja koulutuspalveluihin. Erityisesti Ruotsissa ja Tanskassa nämä palvelut ovat PT:n mukaan Suomea paremmin resursoituja. Yhtä työvoimatoimiston työntekijää kohden Suomessa on merkittävästi enemmän työttömiä kuin vertailumaissa. Vertailumaissa myös korkeakoulutusaste on korkeampi ja siirtyminen korkeakoulusta työelämään on nopeampaa.

Vertailu kertoo, että erityisesti 55-vuotiaiden ja sitä vanhempien työllisyysaste on Suomessa heikompi kuin verrokkimaissa. PT:n mukaan juuri työvoimapalvelujen tehottomuus voi liittyä yli 55-vuotiaiden heikkoon työllisyystilanteeseen Suomessa. Heikko panostus korkeakoulutukseen voi puolestaan liittyä Suomessa nuorten hitaaseen siirtymään työmarkkinoille sekä työn matalaan tuottavuuteen.

PT:n vertailu kertoo lisäksi, että suomalaisen työn tuottavuus eli se, kuinka paljon arvonlisää keskimääräistä työtuntia kohti kertyy, on 2000-luvulla pysytellyt kolmea verrokkimaata matalammalla tasolla. Suomen talous tuotti vuonna 2019 61,74 dollaria työtuntia kohti, kun Ruotsin luku oli kahdeksan dollaria suurempi. Tanskassa luku oli 13 dollaria ja Norjassa peräti 23 dollaria suurempi.