Valmetin suora omistus Ruotsiin havitellusta Neleksestä ylitti 25 prosentin rajan

Valmet on kasvattanut omistustaan Neleksessä, josta ruotsalainen Alfa Laval teki ostotarjouksen heinäkuussa.

Valmet on kertonut, ettei se tue Neleksen myyntiä ruotsalaiselle Alfa Lavalille, vaan pitää sille parempana kotimaista omistusta. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Valmetin suora omistus venttiiliyhtiö Neleksestä on ylittänyt 25 prosentin rajan, Neles kertoo tiedotteessaan. Yhdessä rahoitusvälineiden kautta mitattavan omistuksen kautta Valmet omistaa noin 26,5 prosenttia Neleksestä.

Neleksen hallituksen jäsenet ovat yksimielisesti suositelleet yhtiön osakkeenomistajille tarjouksen hyväksymistä. Valmet on kertonut, ettei se tue Neleksen myyntiä vaan pitää sille parempana kotimaista omistusta.

Neleksen verkkosivujen mukaan Valmet oli viime kuun lopussa yhtiön selvästi suurin yksittäinen omistaja. Verkkosivujen mukaan Valmet hankki elokuussa lähes yhdeksän miljoonaa osaketta.

Aikaisemmin heinäkuun alussa Valmet hankki lähes 15 prosenttia Neleksen osakkeista valtion pörssiomistuksia hallinnoivalta Solidiumilta.

Neleksen toiseksi suurin omistaja on Alfa Laval -kauppaan sitoutunut ruotsalainen pääomasijoittaja Cevian Capital lähes 11 prosentin omistusosuudella.

Neles on kiinnostanut myös sijoitusyhtiöitä ja rahoituslaitoksia. Yritys on kertonut aiemmin tässä kuussa, että sekä yhdysvaltalaisen BlackRockin että ranskalaisen Société Généralen omistusosuus rahoitusvälineiden kautta on ylittänyt viisi prosenttia.

Neles syntyi heinäkuun alussa Metson ja Outotecin yhdistyttyä. Yhtiöön jäivät Metson venttiililiiketoiminnot.