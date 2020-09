Sujuva liikenne ja kuljetusten kilpailukyky pitää yritykset Suomessa

Jarmo Palokallio

Liikenteen sujuvuus auttaa vientiteollisuutta kuromaan kiinni Suomen sijainnista johtuvaa takamatkaa.

Sujuvat liikenneyhteydet ja kuljetusten kilpailukyky on merkittävä tekijä yritysten sijoittautumiselle ja pysymiselle Suomessa, sanoo Keskuskauppakamarin liikenne- ja elinkeinopolitiikan johtava asiantuntija Päivi Wood.

UPM:kin korosti kilpailukyvyn menetystä, kun se perusteli Kaipolan paperitehtaan sulkemista. Erikseen yhtiö nosti esille dieselveron korotuksen, joka söi kuljetusten kilpailukykyä.

”Suomi on viennistä riippuvainen maa. Hyvillä liikenneyhteyksillä on mahdollista kuroa kiinni muiden maiden matkaa markkinoille,” Wood sanoo.

Suomen kilpailukyvylle on tavaroiden ja ihmisten liikkuminen kustannustehokkaasti ja sujuvasti on ensiarvoisen tärkeää. Samalla kyse on myös ympäristöystävällisyydestä, sillä tehokkaat kuljetukset vähentävät päästöjä.

Kauppakamarien mukaan liikenteen avulla Suomen kilpailukykyä voidaan edelleen vahvistaa merkittävästi.

Kauppakamarien liikennehankelistauksessa maantiekuljetukset ovat edelleen tärkeässä roolissa. Tieinfran kunnolla on merkitystä myös päästöjen osalta.

Tienpintojen paremmalla kunnolla ja oikea-aikaisella talvikunnossapidolla voidaan alentaa maantieliikenteessä syntyviä päästöjä.

Yhtenä keinona päästöjen vähentämiseen nousi esille sisävesikuljetusten lisääminen. Myös raidekapasiteetin vahvistaminen ja kuljetusten siirtäminen maanteiltä raiteille on merkittävässä asemassa päästövähennysten saavuttamiseksi.

”Uskomme siihen, että liikenteen päästöjen puolittaminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti on mahdollista saavuttaa. Meidän on löydettävä keinot, jotka ovat kustannustehokkaita ja taloudellisesti kannattavia yrityksille”, sanoo Wood.

Wood muistuttaa, että liikennehankkeiden rahoituksessa tulee myös hyödyntää EU:n elvytyspakettia. "Kasvua edistäviä pitkän aikavälin suuria raidehankkeita tulee nopeuttaa ja elpymispaketin hyödyntäminen pienemmissä ja nopeasti käynnistettävissä hankkeissa helpottaa Suomen väyläverkoston mittavan korjausvelan lyhentämistä."