Kaikkien aikojen mökkikesä tuki mökkipaikkakuntien ruokakauppojen myyntiä, Helsingissä myynti romahti pahimmillaan puoleen

MT:n soittokierroksen perusteella siinä, miten koronavirus on näkynyt eri kauppojen myynnissä, on rajuja alueellisia eroja.

Pasi Leino

Markettien myynti on kasvanut koronan aikana. Mökkikunnissa myynnin kasvu on ollut suurempaa kuin muualla.

Kaupparyhmien asiakkailta keräämä ostodata tukee käsitystä kaikkien aikojen mökkikesästä. Sekä S- että K-ryhmän data viittaa samaan suuntaan.

MT:n soittokierroksen perusteella siinä, miten koronavirus on näkynyt eri kauppojen myynnissä, on rajuja alueellisia eroja.

Naantalilaisen K-Supermarket Ellenin kauppias Minna Lunden kertoo, että heidän kauppansa myynti on ollut tänä vuonna koronaviruksesta huolimatta viime vuoteen verrattuna samalla tasolla. Toisaalta huomionarvoista on se, että myynti on tänä vuonna ollut pirstaleisempaa eli se on tullut aiempaa useammasta eri lähteestä.

"Nyt käydään vähemmän kaupassa, on isommat kertaostokset ja kysyntää on siirtynyt verkkokauppaan sekä kotiinkuljetukseen", Lunden sanoo.

Kauppias arvioi, että koronakevään aikana myynti on parhaimmillaan ollut noin neljänneksen viime vuotta parempaa, mutta tilanne on sittemmin tasoittunut huomattavasti. Rajussa kasvussa oli taustalla hysteriaa ja ajatusta siitä, että tavara loppuu kaupoista.

Lunden ei lähde ottamaan kantaa siihen, minkä verran heidän asiakaskunnassaan on näkynyt niin sanottu mökkibuumi.

"Tokihan meidän kaupan ohi mennään mökkiseutukunnalle", hän huomauttaa.

Vaikka mökkeily ei varsinaisesti ole kaupan myynnissä näkynytkään, uskoo Lunden mökkeilijöiden innostuneen kuitenkin ruuan verkkokaupasta.

"Tämä on hyvässä nosteessa ollut koko ajan", hän sanoo.

Kajaanissa sijaitsevan S-Market Lehtikankaan myynnissä koronavirus ei ole näkynyt. Marketpäällikkö Maarit Leiviskä toteaa vaikka asiakasmäärät ovatkin heillä jonkin verran tippuneet, on taustalla lähinnä se, että ihmiset eivät käy kaupassa niin usein kuin aiemmin. Asiakkaiden keskiostos on kuitenkin kasvanut aiemmasta.

Yleisellä tasolla koronavirus ei siis ole Leiviskän mukaan näkynyt kaupan myynnissä, vaan myynti on pysynyt koronasta huolimatta samalla tasolla kuin aiemmin.

Kainuussa on viime aikoina havaittu aiempaa useampia koronatapauksia.

"Heti huomaa siinä, että asiakkaat eivät käy niin useasti kaupassa ja ostavat isompia ostoksia", Leiviskä avaa koronatapausten lisääntymisen vaikutusta.

Sitä, että kaupassa käydään aiempaa harvemmin korona-aikana, Leiviskä pitää hyvänä asiana.

"On hyvä huomata, että ihmiset noudattavat näitä rajoituksia", hän lisää.

Edes kevään pahimman sulkutilanteen aikana kajaanilaisen marketin myynti ei kuitenkaan laskenut.

"Ihmiset tarvitsevat kuitenkin ruokaa aina. Kauppa on käynyt ihan normaalisti", marketpäällikkö sanoo.

Etätyöt ja mökkeilybuumi eivät ole Lehtikankaan S-marketissa näkyneet.

"Me olemme tietysti tässä Kajaanin keskustassa, että ei meillä ole huomattavissa sellaista. Meillä on asiakaskunta pysynyt samana", Leiviskä kertoo.

Sen sijaan Helsingissä koronavirus on vaikuttanut myyntiin jopa rajusti. K-Supermarket Kampin kauppias Jouni Tuominen kertoo, että heillä myynti laski koronakevään aikana pahimmillaan puoleen aiemmasta.

Syynä myynnin laskuun oli se, että Helsingin keskustassa asuu vähän ihmisiä mutta toisaalta siellä on paljon eri yritysten toimistoja.

"Kun ihmiset siirtyvät etätöihin, sehän vaikuttaa saman tien", hän sanoo.

Pahimmasta tilanteesta on jonkin verran toivuttu, mutta Tuomisen mukaan myynti on edelleen noin 25 prosenttia vähäisempää viime vuoteen verrattuna.

Nykyisin Helsingin keskustassa käyvät kauppiaan mukaan ostoksilla sellaiset ihmiset, jotka ovat matkalla johonkin. Asiaa selittää se, että Kampissa on runsaasti joukkoliikennettä.

Tuominen arvioi, että korona-aikana valmisruokia on mennyt kaupaksi hieman normaalia enemmän. Sen sijaan kaupan yhteydessä olevasta take away -pisteestä on ostettu selkeästi aiempaa vähemmän erilaisia matkaeväitä.

"Se tulee suoraan siitä, että tässä ympäristössä pyörii paljon vähemmän ihmisiä", Tuominen kertoo.

Kauppias huomauttaa, että heillä asiakasmäärä on tippunut selvästi myyntiä enemmän. Toisin sanoen asiakkaat siis tekevät kerralla aiempaa suurempia ostoksia.

Paraislaisen K-Supermarket Reimarin kauppias Kim Mattssonin mukaan kevään aikana heidän kaupassaan nähtiin myynnissä voimakasta, noin parinkymmenen prosentin, kasvua. Heilläkin tilanne on sittemmin tasoittunut. Enää myynti on viime vuoden tasoon verrattuna plussan puolella muutamia prosentteja.

Mielenkiintoisena yksityiskohtana Mattsson mainitsee sen, että lihan myynti on korona-aikana kasvanut merkittävästi.

"Kaikki sanoivat ennen koronaa, että punaisen lihan syöminen on epäterveellistä ja kauheaa, mutta kun korona tuli, tuntui, että se unohtui", hän sanoo.

Kauppias sanoo niin sanotun mökkibuumin ja etätyön näkyneen heidän kaupassaan vähintään jossain määrin. Mökkiläisten tarkkaa osuutta kaupan asiakaskunnasta on vaikea sanoa.

"Jos katsoo liikevaihtoamme, niin huonoimman talviviikon ja parhaimman kesäviikon välillä on sadan prosentin ero", hän sanoo.

Myös Mattsson sanoo keskiostoksen nousseen ja verkkokaupan merkityksen kasvaneen.