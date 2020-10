Tukisumma on 5 miljoonaa euroa, mutta voi nousta 7,5 miljoonaan euroon.

Hallitus tukee koronapandemiasta kärsineitä tiedotusvälineitä. Valtioneuvosto antoi torstaina asetuksen valtionavustuksesta journalistisen sisällön kehittämiseen. Avustuksella tuetaan Suomessa toimivia mediayrityksiä, joiden mainosmyynti ja liikevaihto ovat koronapandemian vuoksi merkittävästi vähentyneet.

Tuella on tarkoitus kattaa journalistisesta työstä aiheutuvia kustannuksia tiedotusvälineissä, jotka tuottavat paikallista, alueellista tai valtakunnallista journalismia. Avustusta voidaan myöntää journalistista työtä tekevien henkilöiden palkkoihin ja journalistisen sisällön hankkimiseen käytettyihin freelance-palkkioihin.

Tukisumma on 5 miljoonaa euroa, mutta voi nousta 7,5 miljoonaan euroon, jos eduskunta hyväksyy hallituksen seitsemännen lisätalousarvioesityksen.

Tuen myöntämisestä vastaa liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

"Koronakriisi on vaikuttanut koko yhteiskuntaamme voimakkaasti. Tosiasiapohjaisen journalismin tarve on kasvanut samaan aikaan kun median tulot ovat vähentyneet. Yhteiskunnan on syytä tukea journalistista työtä tässä vakavassa tilanteessa", liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) sanoo tiedotteessa.

Nyt annettu asetus on voimassa ensi vuoden kesäkuun loppuun. Media-alan toimijoita edustavista tahoista ja alan asiantuntijoista koostuva liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä tekee syksyn aikana ehdotuksensa pysyvästä mediatuesta.