Uutistausta: Suomalaiset pankit alkavat muistuttaa islamilaisen sharia-lain mukaan toimivia rahoituslaitoksia

Länsimainen pankkijärjestelmä mukautuu nollakorkojen maailmaan. Korkojen puutteessa pankit nostavat käyttömaksujaan, perivät kuukausimaksuja verkkopankin käytöstä ja erilaisista lisäpalveluista. Isommalla rahalla sijoittaja saa ammattilaisen salkunhoitajakseen palkkiota vastaan.

OP ryhtyy perimään käyttötiliasiakkailtaan marraskuun alusta kahden euron käyttömaksun kuussa jokaiselta käyttötililtä verkkopankin maksun päälle.

Nollakorkojen aika voi kestää vuosia ja käyttömaksut yleistyvät pankkiryhmästä riippumatta.

Konstit ovat monet. Pienehkö, hyvin kannattava Ålandsbanken tarjoaa premium-asiakkailleen myös concierge-palvelua – 16 euron kuukausikorvausta vastaan. Pankin "hovimestari-talonmies" varaa asiakkaan puolesta vaikkapa pöydän ravintolasta, tilaa matkaliput, lähettää kukat ja tilaa taksin – missä päin maailmaa oolantilaispankin asiakas sitten matkustaakin. Ålandsbanken kohtaa varmasti tälläkin saralla kilpailua.

Suomalaiset pankit alkavat palkkio- ja käyttömaksuineen muistuttaa islamilaisen sharia-lain mukaan toimivia pankkeja. Koraani kieltää koron perimisen, mutta voitonjako on sallittu. Islamilaiset pankit pystyvät kannattavaan toimintaan käyttömaksuin, leasing-vuokrin, sharia-vaihtosopimuksin tuottoja ja kustannuksia jakamalla asiakkaiden kanssa.

Hallintoneuvostot tunnetaan kotoisissakin pankeissamme, mutta erityisiä sharia-neuvostoja ei Suomessa toimivissa osuus-, liike- tai säästöpankeissa ole. Islamilaisen maailman liikepankeissa nämä neuvostot valvovat sharia-lain noudattamista. Korkoa ei sovi periä pankkipalveluista, mutta muut keinot ovat monet.

Saudi-Aradian Jeddahin Effat-yliopistossa rahoituksen apulaisprofessorina toimiva Faleel Jamaldeen on kuvannut kirjassaan "Islamic Finance For Dummies," periaatteita, joilla islamilaiset pankit toimivat. Islamilainen rahoitusmaailma toimii neljän perusperiaatteen ohjaamana: koronkiskonta on kielletty, spekulointia ja uhkapeliä on vältettävä ja investointien tulee olla eettisesti kestäviä.

Kannatettavia periaatteita länsimaisessakin rahoitusmaailmassa. Raamatun Vanha testamenttikin tuomitsee koronkiskonnan.

Suomen Pankin tietojen mukaan Suomessa ei islamilaisilla pankeilla ole omaa toimipistettä. Euroopan unionin alueella toimivia pankkeja on ainakin Ranskassa ja Saksassa. Brittiläisellä Standard Charteredilla ja saksalaisella Kommerz Bankilla on omat islamilaista pankkitoimintaa harjoittavat yksikkönsä. EU:n alueella toimiessaan ne noudattavat EU:n pankkilainsäädäntöä.

Yritysten vaihtovelkakirjoihinkin on kehitetty sharia-neuvostojen hyväksymät tuottomallit.

Suomen Pankki julkaisi omassa Bofit-keskustelusarjassaan artikkelin sharia-tarkastuksen merkitystä joukkovelkakirjalainoissa, sukukeissa. Laurent Weilin, Christophe J. Godlewskin ja Rima Turk-Arissin artikkelin perusteella lainan liikkeellelaskijan hyväksyneen sharia-oppineen maine ja läheisyys vaikuttivat velkakirjalainan ja sen laskeneen yhtiön kurssihinnoitteluun pörssissä.

Vuonna 2014 julkaistu tutkimus arvioi sharia-bondeja kahdeksassa maassa. Strasbourgin yliopiston taloustieteen professori Weill toimii vierailevana tutkijana Suomen Pankissa.

Lähteet: Islamic Finance For Dummies, Faleel Jamaldeen 2012

